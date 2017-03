Tìm thấy 3 nữ sinh sau gần 4 ngày mất tích

Thời điểm trên, trong lô cốt còn có Nguyễn Ngọc D. (SN 1997) và Nguyễn Duy T. (SN 1993), cùng ở xã Phước An.

Theo trình bày của gia đình, 3 em mang cặp sách đi học từ sáng 30-1, đến tối cùng ngày không thấy về nên đã đi tìm, đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng.

Chiều 2-2, nguồn tin từ Công an huyện Tuy Phước cho biết: 3 nữ sinh đã được đưa đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sáng 3-2 sẽ có kết quả cụ thể, từ đó mới có thể kết luận các em có bị xâm hại tình dục hay không.

Cũng trong sáng 3-2, Công an huyện Tuy Phước sẽ triệu tập Trần Thanh T. (SN 1993, ở An Sơn, Phước An), người trực tiếp đón, đưa 3 nữ sinh đi chơi, để làm rõ vụ việc.