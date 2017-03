Tìm thấy bốn nạn nhân vụ sập lò than ở Quảng Ninh

Theo VOV, khoảng 14 giờ chiều 14-8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân còn lại trong vụ sập lò than xảy ra tối 13-8 tại công trường khai thác 2, Công ty Cổ phần Than Mông Dương, thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Hai nạn nhân là Phó Quản đốc Nguyễn Thanh Bình và thợ lò Ngô Văn Đấu. Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy hai thợ lò Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Đoàn. Trong đó, anh Việt may mắn thoát nạn, đang được cấp cứu tại BV Việt Đức, Hà Nội. Trước mắt, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam hỗ trợ ba gia đình có người bị thiệt mạng 20 triệu đồng và hỗ trợ người bị thương là anh Nguyễn Văn Việt. Đơn vị đã thăm hỏi, làm các thủ tục, chế độ về bảo hiểm cho các nạn nhân. Vụ tai nạn xảy ra lúc 19 giờ ngày 13-8. Nguyên nhân được xác định do nóc lò bị tụt đổ. XC