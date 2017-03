Tìm thấy một thi thể vụ tàu chìm ở Quảng Bình

Theo Đại tá Phúc, tàu của ông Nguyễn Sỹ (huyện Quảng Trạch) đã tìm được thi thể anh Mai Khương Duy là thuyền viên trên tàu bị nạn.

Chiều tối cùng ngày, các ngư dân đã đưa thi thể anh Duy vào bờ. Ngư dân cũng tìm thấy nhiều mảnh vỡ của vỏ tàu bị đắm gần cửa biển sông Gianh. Lực lượng các đồn biên phòng vùng biển Quảng Bình triển khai dọc bờ biển nhưng chưa thấy thi thể nào trôi dạt vào bờ. Tàu của Hải đội 2 - Biên phòng Quảng Bình đã ra được cửa biển để tham gia tìm kiếm. Hiện các lực lượng cứu hộ và ngư dân đang tìm kiếm 13 ngư dân còn lại.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tàu cá QB 93714TS do ông Nguyễn Phong làm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân khác (đều trú xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch) bị chìm trên biển Quảng Bình ngày 30-12 do sóng to, gió lớn.

AT