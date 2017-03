Tìm thấy thi thể chiến sĩ mất tích ở Cửa Đại

Chiều 27-12, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2012, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã biểu dương và khen thưởng 10 cá nhân đã dũng cảm cứu người trong vụ tai nạn chìm tàu ở Cửa Đại vào ngày 25-12. Các cá nhân được UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng gồm: - Anh Nguyễn Cường, Lê Công Khánh, Phạm Sơn, Nguyễn Chút, Lê Văn Thành (Hội An), Nguyễn Văn Mười (Duy Xuyên), Nguyễn Văn Minh (đồn biên phòng 260) được tặng bằng khen kèm tiền thưởng 2 triệu đồng/người. - Thượng tá Phùng Xuân Đào (Bộ chỉ huy quân sự Hội An), và anh Lê Hành Em, Phạm Bé (Hội An ) được tặng bằng khen và kèm tiền thưởng 1 triệu đồng/người. Ông Lê Phước Thanh bày tỏ lòng cảm kích: “Việc làm của các anh thật quý báu, đáng trân trọng. Nhờ các anh mà 28/35 người đi trên chuyến tàu đã được cứu sống”.