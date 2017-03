Tìm thấy thi thể thí sinh nổi trên sông Lam

Người thân của em A cho biết đêm 31-5, em A sang Hà Tĩnh chơi với bạn. Sau đó bạn A chở A. đến cầu Bến Thủy đứng chờ bắt xe về nhà.

Đến sáng 1-6, gia đình không thấy em A về nhà để đi xem số báo danh thi tốt nghiệp THPT năm 2012, nên đi tìm kiếm nhưng không thấy em. Sáng 2-6, nghi ngờ em A nhảy cầu Bến Thủy tự tử nên đã gia đình thuê người tìm kiếm em dưới cầu Bến Thủy và hạ nguồn sông Lam.

Đến tối 2-6, thi thể em A đã được tìm thấy và vớt lên từ sông Lam.

Khi vớt thi thể em A lên, gia đình nghi ngờ em bị kẻ xấu đánh chết rồi vứt xuống sông Lam nên đã đề nghị Công an huyện Nghi Lộc và Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra cái chết của em A.

Theo A.Khánh (TTO)