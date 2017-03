Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Sóc Trăng đã có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ở các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa tính đến 13 giờ chiều 20-1 phổ biến ở mức 20 - 50 mm, riêng các tỉnh ven biển Nam Trung bộ là 50 – 100mm. Một số nơi lớn hơn như: TP Phan Thiết: 127mm; đảo Phú Quý: 148mm; An Khê: 82mm; MĐrắk: 97mm; Sóc Trăng: 69mm…

Hồi 16 giờ ngày 20-1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,9 độ vĩ bắc; 106,2 độ kinh Đđng, trên biên giới Việt Nam -Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp đã giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ đêm 20-1 còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo đêm 21 ngày 22-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm 21-1, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh; các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi có rét hại.

Đây là tin cuối vùng về áp thấp nhiệt đới này. Tuy nhiên, cần chú ý theo dõi ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa đối với các tỉnh miền Bắc trong các bản tin gió mùa đông bắc.

Theo PV (website Bộ TN&MT)