Tin đồn nhảm về bắt cóc trẻ em ở Phú Yên

Ông Lê Minh Sanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP Tuy Hòa), cho biết trường đã xác minh để trấn an phụ huynh nhưng nhiều người vẫn không yên tâm. Do đó, trường đã yêu cầu giáo viên dành buổi học đầu tiên để dạy học sinh cách tự bảo vệ trước những biểu hiện bất thường của người lạ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Bùi Ngọc Minh, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, cho biết người dân xã Xuân Hòa (Sông Cầu) đã tạm giữ, đưa đến trụ sở xã hai phụ nữ đến từ Nghệ An do nghi ngờ họ giả dạng bán nhang để bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, Công an thị xã Sông Cầu khẳng định không có trẻ em nào bị bắt cóc. Bà Phạm Thị Tương Lai, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết đây chỉ là tin đồn nhảm.

TẤN LỘC