Tin đồn sóng thần, hàng nghìn người bỏ chạy lên núi

Ông Nguyễn Ngọc Nhiên, người dân ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn kể lại, lúc 23h tối qua (10/9), nhiều thanh niên chạy xe máy dọc tuyến đường liên xã của huyện hớt hãi hô to: "1h sáng sẽ có sóng thần ập vào đảo, bà con chạy nhanh lên núi kẻo không kịp".

Ngay lập tức, nhiều hộ dân trên đảo dùng điện thoại di động thông tin cho nhau. "Người ôm mì tôm, chai nước lọc, người mang chăn, màn vội vàng chạy lên núi", ông Nhiên nói.

Vào mỗi mùa mưa bão, sóng biển dữ dội ở đảo Lý Sơn. Tuy nhiên hòn đảo này chưa từng xuất hiện sóng thần. Ảnh: Trí Tín

Sau khi nhận được nguồn tin từ người dân, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện cấp tốc nổ máy phát điện thông báo trấn an người dân và khẳng định: "Đây chỉ là tin đồn thất thiệt, bà con nên khẩn trương quay về nhà để tránh bị mất tài sản".

Đồn Biên Phòng 328, huyện đảo Lý Sơn cũng được điều động dùng loa cầm tay lên các khu vực đồi núi Cỏ May, Thới Lới ở hai xã An Vĩnh và An Hải để động viên người dân trở về nhà. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt có sóng thần trong đêm để lợi dụng trộm cắp tài sản, gây mất an ninh trật tự.

"Huyện đang chỉ đạo công an phối hợp với biên Phòng điều tra làm rõ tin đồn này xuất phát từ đâu để chấn chỉnh, xử lý nghiêm", bà Hương nói.

Mặc dù các cơ quan chức năng dùng loa thông báo, trấn an nhưng qua 1h sáng nay, một số hộ dân mới bắt đầu trở về nhà. Năm ngoái, ở huyện đảo Lý Sơn từng xuất hiện tin đồn sóng thần khiến người dân trên đảo hoảng sợ chạy lên núi.

Huyện đảo Lý Sơn hiện có hơn 4.000 hộ dân với khoảng 21.000 nhân khẩu sinh sống ở ba xã: An Vĩnh, An Hải (đảo Lớn) và An Bình (đảo Bé). Mùa nắng phải chịu cảnh nắng hạn bỏng rát, mùa mưa bão hứng chịu nhiều trận bão với cường độ mạnh.

