Tin mới nhận: Tàu du lịch Dìn Ký chìm trên sông Sài Gòn, còn 15 người mất tích

3 giờ 5 phút: Lực lượng cứu hộ giải lao trong một khoảng thời gian rất ngắn, thay phiên nhau lên bờ nghỉ giải lao trong khi số còn lại vẫn quần đảo suốt trên sông. Lãnh đạo Công an Bình Dương hạ quyết tâm tìm các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Nước đã chảy với tốc độ chậm hơn nhưng vẫn còn rất xiết. Lục bình che gần hết mặt sông khiến việc quan sát rất khó khăn. Lực lượng cứu hộ ra sức tìm kiếm các nạn nhân (chụp lúc 2 giờ 50 phút ngày 21-5-2011). Ảnh: MINH PHONG Phía ngoài Khu du lịch Dìn Ký, hàng trăm người dân vẫn đợi chờ với vẻ mặt căng thẳng. Một số thân nhân nạn nhân được cho phép tiếp cận hiện trường (bờ sông). Với những gương mặt thất thần, mặc dù hy vọng rất mong manh và gần như không thể, nhưng thân nhân các nạn nhân vẫn mong rằng có một điều kỳ diệu đến với thân nhân của mình. 2 giờ 25 phút: Thân nhân của anh Quách Lương Tài (anh Tài là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Anh) cho biết tên của bé trai 3 tuổi được tổ chức sinh nhật trên tàu du lịch Dìn Ký là Quách Hồng Đạt, con của anh Quách Lương Tài. Thông tin nắm được ban đầu, gia đình anh Tài hiện có 9 người thân còn mất tích trong vụ tàu chìm này. Cả đêm, lực lượng cứu hộ vẫn quần đảo khắp mặt sông nơi chiếc tàu chìm. Ảnh: VÕ BÁ Rất nhiều đám lục bình trôi dày đặc trên sông như thế này khiến công tác cứu hộ trong đêm tối càng khó khăn hơn. Ảnh: VÕ BÁ Vị trí chiếc tàu chìm ở mũi tên trong vòng tròn xanh nhạt giữa hình trên (đồ họa: ĐỨC HIỂN) Người cậu của bé Đạt - cũng bơi vào bờ thoát chết như anh Tài - kể lại ngay trước lúc tàu gặp nạn, anh và các cháu bé đang ở trên tầng 2 của tàu. Bất ngờ gió mạnh làm tàu bị nghiêng. Bé Đạt bảo anh đóng cửa lại đi. Anh đang định đóng cửa thì tàu càng nghiêng mạnh hơn. Mọi người nhốn nháo, thế là tàu bị lật hẳn. Lúc đó người cậu nhìn thấy lái tàu ở phía trước. Anh đã rất khó khăn mới phá được cửa tàu làm bằng gỗ và kiếng dày để nhảy xuống sông. Anh được lực lượng cứu hộ đưa vào gần tới bờ nhưng nghe tiếng kêu cứu của các bé, anh bơi ra để cứu thì chiếc tàu nghiêng nhanh hơn và chìm hẳn. 2 giờ: Cho đến giờ điều lo lắng nhất là chiếc tàu gặp nạn làm bằng gỗ và vật liệu nhẹ, khi chìm xuống sông tàu có nhiều khả năng vỡ và lăn theo sức cuốn của dòng nước. Như vậy, khó có khả năng giữ được các thi thể nạn nhân trong tàu và làm cuộc tìm kiếm càng khó khăn hơn. 1 giờ 56 phút: Phóng viên đã nắm được thông tin về 4 hành khách trên tàu du lịch Dìn Ký bơi vào bờ thoát chết sau khi tàu chìm. Đó là: Hoàng Văn Đông, Vũ Văn Hưng, Quách Lương Tài và một người nước ngoài (chưa rõ tên). 1 giờ 15 phút: Được biết buổi tiệc trên chiếc tàu gặp nạn là tiệc của gia đình tổ chức sinh nhật cho một bé 3 tuổi, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Anh đặt tiệc. Nhóm người nước ngoài là bạn bè thân thiết với lãnh đạo công ty này. 1 giờ ngày 21-5-2011: Phóng viên mới phát hiện trong danh sách hành khách trên chiếc tàu bị chìm có đến 32 người, và được biết có tới 12 người tự bơi vào bờ thoát nạn, 20 người còn mất tích. Có 4 người Hàn Quốc có mặt trên con tàu gặp nạn. Trong danh sách không hề có tên người Trung Quốc nào cả. Và buổi tiệc trên chiếc tàu gặp nạn là do hai công ty có trụ sở ở Thuận An (Bình Dương) tổ chức. 0 giờ 35 phút: Thông tin mới nhất là vẫn chưa xác định được vị trí tàu Dìn Ký chìm. Người nhái đang quần đảo ở vị trí cách bờ khoảng 80-150m, sâu từ 15-20m nhưng chưa xác định được vật thể vì nước chảy quá xiết. Phóng viên cho biết lúc này lục bình trôi phủ kín mặt sông ngay tại hiện trường, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Tăng cường dàn đèn chiếu sáng mặt sông để phục vụ công tác cứu hộ. Ảnh: TRUNG DUNG 0 giờ 20 phút ngày 21-5-2011: Những thông tin các báo đưa từ tối qua đến giờ đều không chính xác. Theo một nguồn tin, cơ quan chức năng đã xác định có 21 người trên chiếc tàu Dìn Ký bị chìm. Trong đó 5 người đã bơi vào bờ, 16 người còn mất tích. 5 người bơi được vào bờ gồm tài công người Việt Nam tên Lê Văn Đức (quê Bến Tre) và 4 người Trung Quốc. Trong 16 người còn mất tích có 4 người Trung Quốc và 12 người Việt Nam. Trong số 12 người Việt Nam có 4 em bé. Người dân vẫn hồi hộp, thấp thỏm, lo âu theo dõi thông tin về các nạn nhân còn mất tích Một cán bộ Công an Bình Dương từ hiện trường cho biết nhóm người nhái đã tìm thấy vị trí tàu chìm. Tuy nhiên, tại khu vực tàu chìm giữa sông nước chảy mạnh và xoáy, vì vậy người nhái chưa thể tiếp cận khoang tàu.

Phương tiện chiếu sáng được tăng cường thêm hai dàn đèn lớn và hai máy phát điện. Toàn bộ phương tiện giao thông đường thủy đi qua khu vực tàu chìm ở xã Bình Nhâm đều bị phong tỏa để đảm bảo việc cứu hộ.

24 giờ: Nhiều người dân nán lại sát bờ sông để theo dõi. Có khá đông người Đài Loan là chuyên gia làm việc ở Bình Dương có mặt để chờ tin người thân hoặc người quen của mình trên chuyến tàu chìm.

23 giờ 55 phút: Hàng chục xe cấp cứu có mặt trước khu du lịch Dìn Ký. Tuy nhiên, vẫn chưa có nạn nhân nào được đưa ra ngoài.

Người dân các vùng phụ cận tập trung xung quanh khu vực này kéo dài cả cây số. Công an Bình Dương, lực lượng quân đội, dân phòng đã lập hàn rào chắn để đảm bảo ngoài lực lượng cứu hộ không ai được phép tiếp cận hiện trường. Cho đến giờ phút này, các phóng viên gần như "nội bất xuất, ngoại bất nhập" đối với khu du lịch Dìn Ký.

23 giờ 40 phút: Qua điện thoại, Thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết ông đang ở giữa sông để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Rất nhiều người nhà nạn nhân đã đến gần hiện trường, một số người đã ngất xỉu.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đang có mặt tại hiện trường.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều nhiều xe phát điện, đèn cao áp đến để rọi sáng cả khu vực tàu chìm. Lực lượng cứu hộ đang tập trung quần đảo tìm kiếm ngay tại khu vực tàu chìm.

23 giờ 34 phút: Thanh niên tên Ngọc ngồi khóc bên ngoài Khu du lịch Dìn Ký. Anh cho biết quê ở Hà Tĩnh, vào Dĩ An (Bình Dương) làm công nhân. Chị gái của anh tên Hà dẫn theo con gái tên là Khánh đang mất tích trên chiếc vừa tàu bị chìm.

Anh Ngọc (phải) đang hết sức lo lắng về chị ruột và cháu gái mất tích trong vụ tàu Dìn Ký bị chìm. Ảnh: TRUNG DUNG

Rất đông người dân tập trung gần Khu du lịch Dìn Ký để theo dõi công tác cứu hộ. Tuy nhiên, người dân không thể tiếp cận gần với hiện trường ngoài sông vì bị chắn bởi khu đất của Khu du lịch Dìn Ký. Ảnh: ĐỨC HIỂN Phóng viên tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: ĐH

23 giờ: Tài công đã bị công an câu lưu.

Do trời tối nên vẫn chưa xác định được là ngoài các nạn nhân bơi vào bờ thoát chết thì các nạn nhân còn lại có bám được hai bên thành tàu hay không.

Cổng vào Khu du lịch Dìn Ký đã bị phong tỏa. Ảnh: TRUNG DUNG

Nhà hàng nổi Dìn Ký thuộc xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương hiện đang bị lực lượng công an phong tỏa. Ước tính có hàng ngàn người đang tụ tập dọc hai bên đường kéo dài chừng 40 mét trước cổng nhà hàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Tất cả những người ngoài lực lượng cứu hộ không được tiếp cận hiện trường và không được theo xe cảnh sát để đảm bảo công tác trục vớt. Tất cả cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Bình Dương được huy động cứu hộ. Bên cạnh đó còn có ghe, xuồng, xà lan của các lực lượng khác.

Về lực lượng y tế có Trung tâm Y tế huyện Thuận An, Bệnh viện đa khoa Bình Dương, một số bệnh viện phụ cận đều được huy động tập trung tại hiện trường.

Đây là vụ tai nạn giao thông đường thủy thảm khốc nhất trên đoạn sông này.

22 giờ 41 phút: Cảng vụ Bình Dương, cảnh sát giao thông đường thủy, công binh của tỉnh Bình Dương đã huy động tàu thuyền chở lực lượng cứu hộ và thợ lặn đến hiện trường. Đến thời điểm này vẫn chưa thấy lực lượng chức năng đưa xác nào ra khỏi khu du lịch Dìn Ký.

Phóng viên (bìa trái) đang trao đổi với gia đình của một người bị nạn. Ảnh: TRUNG DUNG

22 giờ 33 phút:

Một số tàu của lực lượng bộ đội cứu vớt và Đội cứu hộ trên sông của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của TP.HCM đang tìm xác các nạn nhân cách hiện trường khoảng 300 theo hướng phía dưới dòng chảy. Nước chảy rất xiết. Nhiều người dân đứng trên bờ cho biết họ phân vân không rõ liệu có nạn nhân nào trôi ra bên ngoài không, vì khi tàu chìm thì cửa tàu nhà hàng vẫn đóng, một số thanh niên phải đạp cửa để bơi ra ngoài.

Xe đậu kín cả khu vực trên bờ tại Khu du lịch Dìn Ký, gần hiện trường xảy ra tai nạn ở ngoài sông. Người dân đổ về càng lúc càng đông để chờ tin cứu hộ. Đa số người dân ở thị xã Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An đến. Có một số là người thân hoặc bạn bè của những người bị nạn.

Hiện trường vẫn bị phong tỏa, các phóng viên chỉ được đến phía bên ngoài sát nhà hàng.

22 giờ 25 phút: Phóng viên tại hiện trường cho biết đã có 4 xác trẻ em được tìm thấy.

Theo lời chị Hiền có nhà ở gần hiện trường kể, lúc mưa to khiến tai nạn xảy ra chị tận mắt chứng kiến chiếc tàu từ từ chìm xuống. Chị đã hoảng hốt kêu cứu nhưng ngay lúc đó không có ai xung quanh nghe thấy.

22 giờ 15 phút: Thông tin ban đầu cho biết, trong cơn mưa lúc 18 giờ 30 phút tối nay (20-5-2011), một tàu du lịch Dìn Ký chở khoảng 30-50 khách bị chìm trên một nhánh của sông Sài Gòn, đoạn chảy qua Bình Dương. Rất nhiều người nhà nạn nhân đã đến gần hiện trường, một số người đã ngất xỉu.

Thông tin phóng viên nắm được vào lúc 18 giờ 30 phút xảy ra cơn mưa to gió lớn tại khu vực xảy ra tai nạn. Lúc đó có một nhóm bạn khoảng 30-50 người tổ chức sinh nhật trên một tàu nhà hàng của Khu du lịch Dìn Ký (xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương). Bất ngờ chiếc tàu này đột ngột chìm.

Theo nhân chứng cho biết đã xảy ra cảnh chen lấn, đạp nhau trên tàu vì quá hoảng hốt. Khoảng 10 người là nam thanh niên nhảy xuống sông bơi vào được. Số phụ nữ, trẻ em trên tàu không bơi vào được nên từ từ chìm xuống sông cùng chiếc tàu.

Nhận được tin báo, Công an Bình Dương và Công an Thuận An đã có mặt hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Khoảng 21 giờ 30 phút, Đội cứu hộ trên sông của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của TP.HCM cũng có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ.

ĐỨC HIỂN - TRUNG DUNG - VÕ BÁ - MINH PHONG