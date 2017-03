Tin nhắn oan nghiệt và cái chết đau xót của cô giáo trẻ

Lời kể kinh hoàng của người hàng xóm



Ngay sau khi xảy ra sự việc, phóng viên đã tìm đến ngôi nhà số 10 ngách 151/51 Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội để tìm hiểu sự việc. Không khí lạnh lẽo, ảm đạm bao trùm khắp con ngõ nhỏ. Ngôi nhà số 10 nơi xảy ra án mạng vẫn đóng chặt cửa đã khiến những người dân sống gần càng tò mò hơn.

Ngôi nhà nơi xảy ra cái chết thương tâm của cô giáo Huyền.



Là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cô Linh - hàng xóm kể lại: Lúc đầu có nghe thấy tiếng bà Sở (mẹ chồng cô giáo Huyền) la thất thanh: "Nó đập hết rồi”. Sau đó khoảng 2 phút, bà Sở bế đứa cháu, chạy ra ngoài hô hoán mọi người sang giúp. "Hàng xóm láng giềng ơi cứu con tôi với”. Khi chồng cô Linh và nhiều người hàng xóm chạy sang thì bà Sở lại nói: "Thôi các anh về đi”.



Tuy nhiên, thấy sự việc bất thường mọi người vẫn vào nhà và lên tầng 3 thì thấy chị Huyền đã nằm bất động trên mặt đất. Lúc đó, Nguyễn Tiến Hoàng, chồng chị Huyền ngồi bên cạnh bóp tay chân cho vợ. "Chính anh Kiên hàng xóm là người đã bế chị Huyền từ tầng 3 xuống tầng 1, trong khi Hoàng vẫn đứng chôn chân, mặt bần thần. Một lúc sau, Hoàng mới chạy xuống ôm vợ khóc nức nở. Nhiều người hàng xóm sang sờ và bắt mạch thì biết chị Huyền đã mất".



Cô Linh cũng cho biết, tại hiện trường chỉ có những gói quà của học sinh tặng cho chị Huyền bị xé nát. Trên mặt của Hoàng cũng xuất hiện nhiều vết cào do chị Huyền chống cự gây ra.



Tin nhắn oan nghiệt



"Từ ngày về làm dâu ở đây, Huyền rất ngoan ngoãn và không có điều tiếng gì xảy ra. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó cũng có bố mẹ chồng (ông Huy và bà Sở) ở nhà mà lại xảy ra cơ sự như thế”, cô Linh bức xúc nói. Theo cô Linh, gia đình bà Sở sống kín đáo, khép mình.



Trao đổi với bà Hồ Thị Bích Lan, tổ trưởng tổ dân phố 52 (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), phóng viên được biết trước khi xảy ra án mạng, chị Huyền nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ chúc mừng ngày 8/3 với lời lẽ hết sức tình cảm. Đọc được tin nhắn này, Nguyễn Tiến Hoàng không giữ được bình tĩnh và lên phòng to tiếng với vợ. Một lúc sau sự việc đau lòng đã xảy ra. Bà Lan phỏng đoán: “Có lẽ tin nhắn đó là của một người bạn nhắn để trêu Huyền nhưng không ngờ đó lại là nguyên nhân khiến cô Huyền phải chết”.



Bà Lan cũng hết sức ngỡ ngàng trước cái chết đau lòng của chị Huyền bởi theo bà: "Hai vợ chồng cô Huyền đều hiền lành ngoan ngoãn. Chẳng hiểu sao lại xảy ra cơ sự thế”. Bà Lan cho biết, quãng thời gian trước đó cũng chưa từng chứng kiến hai vợ chồng Hoàng to tiếng.



Theo tìm hiểu của phóng viên, Hoàng đã tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh (ĐH Bách Khoa Hà Nội) hiện đã lập công ty riêng. Chị Huyền tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội. Chị Huyền mới chuyển công tác từ trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) sang trường tiểu học Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) được khoảng 3 tháng.



Trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Tứ - Hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, chia sẻ: “Biết thông tin qua báo chí tôi cũng hết sức bất ngờ. Trước đây, cô Huyền cũng đã có thời gian giảng dạy ở trường tiểu học Hoàng Văn Thụ trong 3 tháng, nhưng chỉ bước đầu làm quen và dạy phụ. Sau khi sinh con, cô Huyền đã chuyển sang công tác tại trường tiểu học Đền Lừ. Trong quá trình giảng dạy tại trường, cô Huyền không có tai tiếng gì, mọi việc đều bình thường", cô Tứ cho biết.



Sau khi sự việc xảy ra, không khí tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà của ông bà Sửu (bố mẹ đẻ của cô giáo Huyền) nằm trên phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Gia đình ông Sửu chỉ nói: "Mong cơ quan điều tra sớm điều tra làm sáng tỏ sự việc, để linh hồn Huyền được an nghỉ nơi suối vàng".



Một cán bộ công an phường Tương Mai, quận Hoàng Mai cho biết do tính chất nguy hiểm vủa án, nên hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) CA TP.Hà Nội đã thụ lý vụ án.





