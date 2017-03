Khoảng 1 giờ ngày 2-8, anh L. cùng một phụ nữ chưa rõ lai lịch vào thuê phòng tại nhà nghỉ. Khi hai người bước lên cầu thang, người phụ nữ bỗng giơ hai tay lên vờ ngã nhằm đùa giỡn để anh L. đỡ. anh L. luýnh quýnh bị mất thăng bằng, té ngã đập đầu xuống sàn và chết sau đó tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

- Bắt kẻ trộm đồng hồ nước. Trung tá Võ Văn Tùng, Trưởng Công an huyện Châu Phú (An Giang), cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn, Ngô Minh Luận, Nguyễn Văn Đội và Phan Nhựt Duy chuyên trộm đồng hồ nước.

Thời gian qua, huyện Châu Phú đã có 245 đồng hồ nước bị mất trộm trên địa bàn.

- Giải cứu một phụ nữ bị lừa, ép bán dâm. Ngày 5-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã giải cứu chị LTH, dân tộc Rục, ngụ Minh Hóa, Quảng Bình, sau khi bị lừa, ép bán dâm.

Trước đó, chị H. bị một người tên Đồng hành nghề xe ôm hứa xin việc làm tại một tiệm cắt tóc ở Huế. Vào tiệm cắt tóc, chị H. bị chủ là Dương Thị Hòa khống chế bắt làm gái mại dâm. Quá hoảng sợ, chị H. đã điện thoại báo cho Đồn biên phòng Cà Xèng (Quảng Bình) nhờ cứu giúp.

- Đua xe, lao vào lực lượng công an. Ngày 5-8, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) triệu tập, lấy lời khai 12 thanh thiếu niên có hành vi đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Rạng sáng 4-8, nhóm thanh niên trên tổ chức đua xe trên tỉnh lộ ĐT640. Khi thấy lực lượng công an, dân phòng tuần tra, nhóm này có thái độ thách thức, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Khi công an ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, các “quái xế” đã lao thẳng xe vào tổ công tác làm ông Nguyễn Văn Quý, cán bộ dân phòng xã Phước Sơn, bị thương nặng. Ngay trong đêm, công an đã bắt Trương Đức Tiến (17 tuổi, cầm đầu nhóm đua xe) và tạm giữ hai chiếc xe máy.

T.KHÁNH - VĨNH SƠN - MAI PHƯƠNG - T.LỘC