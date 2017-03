Thanh hai lần dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến Chi nhánh Phòng giao dịch Quỹ Tín dụng Trung ương đóng tại TP Hà Tĩnh để thế chấp vay hơn 400 triệu đồng rồi chiếm đoạt luôn. Hiện công an đang làm rõ trách nhiệm của những người liên quan và người bị hại.

- Tiệm vàng bị trộm 10 kg vàng và 18 tỉ đồng. Rạng sáng 4-8, kẻ gian đã dùng búa, tuốcnơ vít đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Long (phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) lấy trộm số tài sản trên. Do ban đêm tiệm vàng không có người trông coi nên kẻ trộm đã phá két sắt lấy trộm tài sản. Nhận được tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và triệu tập một số nghi can để làm rõ.

- Bắt hai “SBC”. Rạng sáng 31-7, Công an xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tuần tra, bắt quả tang Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Anh Khiêm (ngụ xã Gia Tân 3) dùng thuốc đánh bả để trộm chó. Tang vật thu giữ là một xe máy, một kềm sắt, gói thuốc bả chó và năm con chó đã bị đánh thuốc.

- Trộm xe đạp điện bị bắt. Sáng 4-8, tại nhà sách Hoàng Sơn (TP Biên Hòa, Đồng Nai) người dân phát hiện Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ thị trấn Trảng Bom) trộm một xe đạp điện tại bãi giữ xe nhà sách.

Tại cơ quan điều tra, Thủy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an phường đã bàn giao xe đạp điện cho người bị hại.

ĐẮC LAM - VĂN THÀNH - NGUYÊN LỘC