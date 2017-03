Theo đó, cấp từ Quỹ Phòng chống lụt bão TP cho tám sở, ngành, đơn vị và 18 quận, huyện gần 4,7 tỉ đồng; cho 18 quận, huyện sử dụng nguồn ngân sách quận, huyện hoặc Quỹ Phòng chống lụt bão quận, huyện hơn 3 tỉ đồng.

Thừa Thiên-Huế: Cháy lớn ở nghĩa địa Trường An. Khoảng 12 giờ ngày 7-7, tại khu nghĩa địa Trường An (phường Trường An, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) xảy ra vụ cháy lớn khiến hàng trăm hộ dân sống chung quanh hoảng loạn. Lửa lan nhanh trên khu vực rộng 2 ha. Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

V.YÊN - H.LINH