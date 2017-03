Đà Nẵng: Cạn kiệt nguồn cá mòi. An Trạch là một công trình thủy lợi lớn trên sông Yên thuộc huyện Hòa Vang. Cá mòi sông được xem là đặc sản nơi đây. Gần đây, nguồn cá mòi đã cạn kiệt dần do việc đánh bắt cá bằng xung điện gây ra nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp bảo vệ.

Thanh Hóa: Trao 670 học bổng cho HSSV nghèo. Các học bổng trị giá 1,5 triệu đồng/suất, do Hội Khuyến học tỉnh và Quỹ Khuyến học Doãn Tới trao. Quỹ Khuyến học Doãn Tới được thành lập vào tháng 5-2008 với tổng số tiền 1 triệu USD, do ông Doãn Tới (Tổng Giám đốc Công ty Nam Việt, tỉnh An Giang) trao tặng.

Các tỉnh miền Trung: Thức ăn giá cao, mất vệ sinh. Những ngày sau tết, giá cả ăn uống tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa… tiếp tục cao hơn 30% so với trước tết. Tại huyện Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), nhiều nhà hàng mua cả ghẹ chết về thả xuống hầm nuôi và vớt lên để bán cho du khách.

NHÓM PV