Tin vui từ khu phố “3 không” ở Thủ Đức

Thở phào vì giảm được tiền tỉ tiền sử dụng đất Trong sáu tháng qua, rất nhiều người dân tại quận Bình Tân, quận 8, TP.HCM đã thở phào vì được nộp tiền SDĐ đúng theo quy định pháp luật và không phải đóng lố tiền tỉ, thậm chí hàng chục tỉ đồng do Chi cục Thuế quận áp dụng một công văn hướng dẫn chưa chặt chẽ của Sở Tài chính. Trước đó, vào cuối năm 2015, Pháp Luật TP.HCM nhận được phản ánh của nhiều người dân quận Bình Tân về việc phải đóng tiền SDĐ quá cao khi chuyển mục đích từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở. Theo quy định, những trường hợp như vậy mà đất đó không có nguồn gốc do Nhà nước giao thì người dân sẽ đóng tiền theo hình thức chuyển mục đích SDĐ (bằng bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0). Những trường hợp tại quận Bình Tân đều đáp ứng đủ điều kiện để cho chuyển mục đích SDĐ và đều có nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng trong dân (không phải là đất Nhà nước giao). Tuy nhiên, khi tính tiền SDĐ thì bị áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là theo hình thức giao đất ở mới (bằng bảng giá đất x hệ số 1,6). Do đó số tiền phải đóng cao gấp hai, ba lần, người dân không thể đóng nổi. Ba ngày sau khi Pháp Luật TP.HCM viết bài phản ánh, Sở Tài chính đã có văn bản báo cáo giải trình UBND và Thường trực Thành ủy TP.HCM. Theo đó, Sở Tài chính cho rằng công văn hướng dẫn của sở này không áp dụng cho các trường hợp ở quận Bình Tân. Đồng thời kiến nghị UBND TP giao quận Bình Tân giải quyết theo quy định. Đến ngày 10-3-2016, UBND TP đã có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính. Đồng thời chỉ đạo các quận, huyện căn cứ nguồn gốc, quá trình SDĐ và quy định pháp luật đất đai, khẩn trương rà soát hồ sơ và chuyển ngay thông tin địa chính cho Chi cục Thuế để xác định, tính tiền SDĐ theo đúng quy định. ĐÔNG VĂN Tiêu điểm Đề xuất cấp giấy đỏ cho người dân Liên quan đến việc cấp giấy tờ nhà đất cho người dân, ngày 6-9, Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) về sắp xếp lại nhà đất công của TP đã có văn bản giải quyết các vấn đề liên quan đến khu đất công tại khu phố 2, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Theo đó, Sở Tài chính đưa ra hướng xử lý đối với 122 hộ dân sử dụng nhà đất có nguồn gốc đất lấn chiếm đất công với diện tích hơn 5.000 m2. Sở Tài chính đề xuất TP cho đưa phần diện tích này ra khỏi danh sách đất công và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (SDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy đỏ) cho dân. Cụ thể, 54 hộ có nhà, đất tạo lập và sử dụng trước ngày 1-7-2004, phù hợp quy hoạch thì được giải quyết cấp giấy. 79 trường hợp còn lại không đủ điều kiện cấp giấy đỏ theo quy định, Sở Tài chính đề xuất TP cho bán chỉ định cho các hộ dân đang trực tiếp sử dụng. Sở Tài chính đề xuất TP giao quận Thủ Đức kiểm tra, rà soát quy định pháp lý SDĐ của từng hộ gia đình, cá nhân để thực hiện việc thu nghĩa vụ tài chính về đất và thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người dân.