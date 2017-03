Tình người trong vụ chìm tàu kinh hoàng

- Ngày 8-8, Bộ GTVT cho biết đã thành lập ban chỉ đạo điều tra xác định nguyên nhân tai nạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ chìm tàu. Ban chỉ đạo sẽ do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công làm trưởng ban. - Ngày 8-8, Bộ GTVT cho biết tàu H29-BP được chế tạo bằng vật liệu PPC, chỉ được phép hoạt động trong vùng sông - vịnh. PPC là vật liệu nhẹ nên trong thiết kế tàu phải quan tâm đặc biệt đến tính ổn định, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu. T.VĂN Truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Trần Hữu Hiệp Chiều 8-8, tại gia đình anh Trần Hữu Hiệp, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), đoàn công tác Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến thăm, động viên, chia buồn và truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Trần Hữu Hiệp. Anh Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tấm gương Trần Hữu Hiệp trong các cuộc vận động tuổi trẻ sống đẹp đến các đoàn viên, thanh niên”. NB Chuyến đi này là tự nguyện, tự phát do nhà máy sản xuất ống thép thỏa thuận với các nhân viên. Nếu biết ngay từ đầu, tôi đã không cho phép đi. Tôi nhận được thông tin về vụ tai nạn vào khoảng 0 giờ 30 ngày 3-8. Ngay lập tức, tôi báo cho các cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ và cũng thuê thêm trực thăng tìm người. Nếu tôi nhận được thông tin từ sớm, có thể sự việc sẽ bớt nghiêm trọng hơn. Theo lời kể, các anh Hà Tiến Sơn, Nguyễn Bá Đức, Cam Hoàng Phương Khanh và Trần Hữu Hiệp đã có những nghĩa cử rất cao đẹp. Tôi đã cử nhân viên gặp mặt những người còn may mắn sống sót để ghi nhận lại nghĩa cử đó để làm cơ sở thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận, trao tặng các danh hiệu để tôn vinh các anh. Ông TRẦN ĐĂNG THUYẾT, Giám đốc Công ty PV PIPE M.PHONG ghi