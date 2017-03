Tình trạng nguy ngập ở rốn lũ Quảng Bình

Áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế khoảng 270 km Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (5-10) một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế khoảng 270 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển hoặc di chuyển rất chậm về phía bắc. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.