Tố giác hiếp dâm, gia đình bị hành hung?

Ngày 8-12, trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Văn Mậu, Phó Trưởng Công an phường 13, cho biết: Đã cho anh Đạt đi giám định thương tích. Trên cơ sở giám định sẽ chuyển hồ sơ cho công an quận xử lý. Trước đó, ngày 4-12, công an phường đã giao cho anh Đạt quyết định trưng cầu giám định thương tích do công an quận ký. Theo anh Đạt, khi trình báo, công an phường không đến hiện trường. Sau khi trình báo, công an phường yêu cầu anh cung cấp giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện nhưng bệnh viện không cho. Thấy phường hờ hững, anh đã tố giác việc mình bị hành hung lên quận.