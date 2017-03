“Tổ hợp cờ bạc” ở Bình Dương: Sòng bạc tồn tại cả chục năm

Như đã phản ánh trên số báo hôm qua, trường gà và sòng tài xỉu ở xã Long Nguyên mỗi ngày thu hút hàng trăm con bạc với tổng số tiền hoạt động lên đến hàng tỉ đồng. Nhìn thấy tiền đặt như nước như thế, chúng tôi tự hỏi không biết các con bạc đào ở đâu ra. Rất nhiều con bạc mặt còn non choẹt nhưng lại thường đặt một lúc vài chục triệu đồng.

Tan cửa nát nhà

Trong thời gian xâm nhập thực tế, chúng tôi bá vai bá cổ, lân la gợi chuyện với một số con bạc có máu mặt, là khách thường xuyên ở các sòng. H., một tay chơi luôn ồn ào, thường bắt thêm chừng chục triệu đồng lúc hai chú gà say máu, văng tục rồi nói: “Chơi thì lúc thắng lúc thua, thắng thì đốt tiền thoải mái với anh em chiến hữu nhưng khi thua thì phải về nhà thụt két của ông bà già. Mới hôm qua thua cả trăm chai, hôm nay mới gỡ được vài chục!”. Sau này nói chuyện với người dẫn đường chúng tôi mới biết H. bị nhiễm HIV đang đợi ngày chết, chán đời nên thường xuyên lấy trộm tiền của nhà đi cờ bạc, tuy không tính được chính xác nhưng thời gian qua H. đã đốt cả tỉ vào các sòng bạc ở đây rồi. Hú hồn!

Có rất nhiều con bạc đang tuổi ăn tuổi học cư ngụ trong xã nhưng chỉ vì nghe theo lời rủ rê cờ bạc đã phải bỏ học trở thành gánh nặng cho gia đình. D. là con trai độc nhất của một gia đình giàu có với cả chục mẫu cao su, đang học tại một trường cấp III trong huyện, tập tành theo bạn bè ăn chơi. Chỉ trong thời gian ngắn D. phải bỏ học, trở thành một tay bài bạc có số má. Thành tích của D. là nhiều lần cầm xe của mình và gia đình, sau đó mượn luôn tiền và xe của bạn bè bán để ném vào chén tài xỉu. Nay nghe bà con xầm xì thường thấy D. cùng đám bạn xuất hiện mỗi khi nghe tiếng kêu cứu vì bị trấn lột, giật đồ của phụ nữ, trẻ con hoặc người lạ qua lại trên các con đường vắng. Một thành viên của nhóm D. nay đã từ bỏ cuộc chơi tên L. với gương mặt thông minh còn vương nhiều nét trẻ con cho chúng tôi biết từng nướng vào trường gà và sòng tài xỉu này hơn 400 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn. Hiện L. đang giữ vườn cao su cho một người bà con để chờ ngày xin đi học lại.

Trường gà tồn tại nhiều năm nay nhưng không bị triệt phá. Ảnh: THÁI MINH

Một tay cảnh giới (kiêm lắc xí ngầu) và những người phục vụ, bán giải khát tại sòng. Ảnh: THÁI MINH

Khuất trong một góc kín đáo, luôn im lặng hơn các con bạc khác là người đàn ông khoảng 50 tuổi trông có vẻ lam lũ, còm cõi một thời là con bạc khát nước ở trường gà rồi sòng tài xỉu này. Ông ta tên T. ở xã Lai Uyên, mới đầu cũng chỉ ham mê đá gà cho vui nên lần tìm đến Long Nguyên để chơi nhưng ai dè cờ bạc hăng máu nên chỉ trong một năm qua T. đã đốt hết hơn 2 ha cao su đang trong thời kỳ thu hoạch (khoảng 3 tỉ đồng) vào trường gà. Nay tuy không còn nhiều tiền nhưng do máu mê đã ngấm vào người nên T. vẫn đều đặn đến trường gà vào những ngày cuối tuần đặt cò con mỗi độ một vài trăm ngàn đồng cho đỡ nhớ thời còn rủng rỉnh tiền trong túi.

Không chỉ có các con bạc say máu sập bẫy, bị nướng cháy túi mà đến cả những tay cầm cái chuyên nghiệp cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Tay cầm cái sòng tài xỉu Ngọc Đường từng là chủ một doanh nghiệp từ TP.HCM về Long Nguyên mở xưởng sản xuất ống nhựa. Chỉ hơn một năm vướng vào cờ bạc, cả hai vợ chồng Ngọc Đường đã bỏ hẳn xưởng sản xuất để “chuyển nghề” sang cầm cái sòng tài xỉu và cảnh giới cho các con bạc.

Hoạt động cả chục năm sao không bị dẹp?

Theo người dân địa phương, trường gà ở xã Long Nguyên hoạt động cả chục năm nay còn sòng tài xỉu thì cũng hoạt động khoảng ba năm gây ra bao nhiêu cảnh tan cửa nát nhà, gia đình ly tán nhưng vẫn không bị cơ quan chức năng sờ tới. Tình hình an ninh trật tự của xã không còn yên tĩnh như nhiều năm trước đây, cùng với sự gia tăng hoạt động cờ bạc là nạn mất trộm tài sản trong nhà dân và ngoài đường thì xuất hiện nạn giật dọc nhiều hơn. Có nhiều bậc phụ huynh thấy con cái bỏ học, chôm chỉa tiền của trong nhà để trút vào các sòng bạc, khuyên răn mãi không được nên họ đã bức xúc nhiều lần kéo nhau đến trước ủy ban cùng công an xã tố cáo và yêu cầu giải tán các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn. Thế nhưng họ chờ mãi vẫn không thấy cán bộ ra tiếp nhận sự việc nên đành ấm ức ra về. Người dân tiếp tục phản ánh tình hình lên công an huyện nhưng rồi sự việc vẫn đâu vào đó.

Quá bức xúc trước tệ nạn cờ bạc rồi phát sinh trộm cắp gây mất an ninh trật tự tại địa phương, một số người dân xã cho biết đã cất công thâm nhập các sòng bạc thu thập chứng cứ rồi tìm đến trình báo cho Công an tỉnh Bình Dương với hy vọng công an tỉnh sẽ đánh án, trả lại sự yên bình cho vùng quê. Tuy nhiên, họ chờ mãi đến tháng 7-2011 mới thấy Công an huyện Bến Cát cử lực lượng về triệt phá nhưng ngay hôm đó các sòng bạc lớn đều đột nhiên nghỉ hoạt động nên chỉ bắt được một sòng bạc cò con, tang vật chỉ là một ít tiền lẻ, chưa đủ xử lý hình sự. Vài ngày sau, các sòng bạc quy mô tiền tỉ lại tiếp tục hoạt động rầm rộ hơn trước. Người dân cũng bức xúc vì chỉ cách trường gà một quãng ngắn là nhà của ông Lập, một cán bộ Công an hình sự huyện Bến Cát nhưng không hiểu vì sao không thấy công an xử lý triệt để các ung nhọt cờ bạc tại địa bàn này.

Một thiếu úy công an tham gia đánh bạc Sáng 17-9, tại trường gà đối diện Nhà máy Chế biến Mủ cao su Phương Nam có mặt cả một sĩ quan Công an tỉnh Bình Dương tham gia đánh bạc. Viên sĩ quan này vừa cá độ vừa tranh thủ tiếp thị khi các con bạc ngỏ ý muốn tìm mua biển số đẹp để gắn vào xe cho hên. Thiếu úy Phạm Nhất Việt tại trường gà. Ảnh: THÁI MINH PV đã xác minh đó là Thiếu úy Phạm Nhất Việt, người dân thường gọi là Việt “hai thanh”, đang công tác tại Đội Tuần tra Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Bình Dương. Theo các con bạc, Việt là khách quen của các trường gà tại đây với mức độ ăn thua lớn. PV đã chứng kiến trong sáng 17-9, Thiếu úy Việt nhiều lần đặt tiền cá độ mỗi độ 2 triệu đồng.

NHƯ NGHĨA - MINH HIẾU