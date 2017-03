Tò mò đi chơi, cậu bé 12 tuổi lạc từ Ba Vì xuống tận... Hồ Gươm

Vào khoảng 22h ngày 5/6, khi chuẩn bị hết ca trực, Thiếu úy Nguyễn Đăng Khoa và Thượng sĩ Nguyễn Đình Quyền, Đội CSGT số 1, phát hiện một cháu với vẻ mặt ngơ ngác đứng gần khu vực Tràng Tiền Plaza trong tình trạng mệt lả.









Cậu bé 12 tuổi được các chiến sĩ công an giúp đỡ tìm về với gia đình



Theo Quang Phong - Tiến Nguyên (DT)



Khi được gặng hỏi, cháu bé cho biết bị lạc không tìm thấy đường về nhà. Thiếu úy Khoa và Thượng sỹ Quyền đã bàn giao cháu Linh cho Thượng sỹ Lê Đăng Khoa, công an phường Hàng Bài (Hà Nội) đang làm nhiệm vụ gần đó.Qua một đêm được các chiến sỹ công an cho ăn uống và tắm giặt cháu Nguyễn Như Linh (sinh năm 2001) đã dần nhớ được địa chỉ gia đình ở Thôn Chóng, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Tại cơ quan công an Linh cho biết, do tò mò đi chơi nên đã bị lạc xuống Hà Nội lúc nào không biết.Vào 9h30 sáng 6/6, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, công an phường Hàng Bài, công an quận Hoàn Kiếm cùng Đội cảnh sát giao thông số 1, công an thành phố Hà Nội đã liên lạc được với công an xã Yên Bài để có số điện thoại của gia đình cháu Linh. Công an phường Hàng Bài và Đội cảnh sát giao thông số 1 đã thông báo được cho anh Nguyễn Như Thực (sinh năm 1962) là bố cháu Linh đang tuyệt vọng đi tìm con ở tận khu vực Gia Lâm và bàn giao Linh cho gia đình an toàn.Thay mặt gia đình, anh Thực đã xúc động viết thư cảm ơn tới lực lượng công an thành phố.