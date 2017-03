Tổ trưởng tổ tự quản bị chém đứt gân tay

(PL)- Chiều 7-11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tiến hành lấy lời khai sáu nghi can đã chém đứt gân tay ông Đỗ Hùng Ân - Tổ trưởng Tổ an ninh tự quản thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt.

Lúc 22 giờ ngày 6-11, nhận được tin báo có sáu thanh niên đang đập phá quán cà phê của một người dân ở thôn Đa Thọ, ông Ân cùng với hai thành viên tổ tự quản đến ngay hiện trường. Thấy lực lượng tự quản đến, nhóm này càng manh động thách thức rồi bỏ đi. phút sau, cả sáu quay lại, vác mã tấu và cây sắt tấn công các thành viên tổ tự quản. Ông Ân bị chém vào đầu, tay và bị đứt gân tay phải đưa về TP.HCM cấp cứu. Ngay trong đêm, Công an TP Đà Lạt đã tổ chức lực lượng truy bắt và đến trưa 7-11 đã bắt được sáu nghi can gây án. Đ.HUY