Tờ vé số độc đắc “long đong”

Sáng 19-10, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Phước (XSKT Bình Phước) đã gặp gỡ phóng viên báo, đài để làm rõ vụ tờ vé số trên.



Công ty cũng mời ông Trương Tấn Tài (SN 1969, ngụ huyện Trà Ôn - Vĩnh Long), người được cho là đã mua tờ vé số ký hiệu Z9K1, số 774976 do XSKT Bình Phước phát hành và mở thưởng ngày 3-9. Tờ vé số này trúng giải độc đắc 1,5 tỉ đồng, nhưng do trời mưa làm ướt vé nên không được trả thưởng.

Ông Trương Tấn Tài, chủ nhân đích thực của tờ vé số trúng độc đắc 1,5 tỉ đồng

Nhiều mâu thuẫn!



Theo lời ông Tài, chiều 3-9, người bán vé số tên Hùng tới báo tin 2 tờ vé số ông mua trúng độc đắc và trúng an ủi (100 triệu đồng - PV). Ngày 6-9, ông thuê taxi tới Công ty XSKT Bình Phước để nhận giải nhưng không được trả thưởng vì “tờ vé số không còn con dấu giáp lai”.



Nghe lời người tài xế taxi, ông Tài gặp luật sư Đào Xuân Thành (Văn phòng luật sư Thành Vinh, Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước) và ký hợp đồng thực hiện dịch vụ tư vấn để lấy được giải thưởng. Tuy nhiên, bản hợp đồng này ông Tài… giao cho tài xế taxi giữ giùm (!?).



Khi báo đưa tin luật sư Thành đứng ra khởi kiện đòi tiền trúng số nhưng lại nhân danh chính mình, vợ ông Tài nhiều lần gọi điện cho ông Thành để lấy lại tờ vé số nhưng ông Thành không trả. Vì vậy, ngày 13-10, ông Tài làm tờ thông báo với nội dung “Chấm dứt hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý” với luật sư Thành.



Ông Lê Liên Hoàng, Giám đốc Công ty XSKT Bình Phước, cho biết ông Tài hợp đồng với ông Thành giá như sau: nếu đòi được tiền, ông Thành hưởng 500 triệu đồng, còn ông Tài hưởng phần còn lại (sau khi trừ thuế là 850 triệu đồng).



Tuy nhiên, bản hợp đồng lại thể hiện khác: “Sau khi đổi số trúng thưởng, bên A (ông Tài) đồng ý nhận 1 tỉ đồng, phần còn lại bên B (luật sư Thành) hưởng, tất cả các khoản phí bên B chịu”.

Tờ vé số bị từ chối trả thưởng do không có dấu giáp lai

Sẽ trả thưởng cho chủ nhân tờ vé?

“Nếu anh Tài gặp tôi sớm thì đỡ rồi vì tôi đã giải quyết nhiều trường hợp vé độc đắc bị rách dù hơi mất thời gian" - Ông Mai Hữu Ánh, đại lý vé số cấp I.

Sẵn sàng trả vé Y. Thanh

Ông Lê Liên Hoàng cho biết trước khi TAND thị xã Đồng Xoài hòa giải, ông đã cùng ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng phòng Tổng hợp Công ty XSKT Bình Phước, xuống Vĩnh Long để xác minh đường đi của tờ vé số.Kết quả cho thấy tờ vé số “đi” từ đại lý Mai Hữu Ánh xuống đại lý cấp 2 rồi giao cho người bán lẻ tên Hùng và cuối cùng đến tay ông Tài. Như vậy, chủ nhân tờ vé số độc đắc là ông Trương Tấn Tài.Trả lời câu hỏi của PV Báo Người Lao Động, nếu đã xác định được chiếc vé trên là thật thì công ty có trả tiền thưởng cho ông Tài, ông Hoàng cho biết còn phải qua bước giám định, nếu giám định là thật, tất nhiên phải trả.Quy trình giám định bao gồm 3 bước: đường đi của tờ vé số (đã xác minh), tờ số có đúng là in từ Xí nghiệp In hay không và phải mở niêm phong kho vé ế với sự có mặt của hội đồng (gồm: công an, tư pháp, thanh tra). Sau 60 ngày, khi đã có các kết quả giám định là thật sẽ cho lãnh tiền thưởng.

Theo TÂN TIẾN (NLĐO)