Tòa trả hồ sơ vụ năm bị can tại ngoại bất thường

TAND huyện Phụng Hiệp đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến vụ án. Tòa yêu cầu công an làm rõ tội danh, vật chứng và khoản thu lợi bất chính của 65 bị can.

Như đã thông tin, trong vụ đá gà ăn tiền mà Công an huyện Phụng Hiệp triệt phá đầu năm 2012, ngày 2-5, công an đã chuyển hồ sơ, đề nghị VKSND huyện Phụng Hiệp truy tố 65 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngày 11-6, VKS có cáo trạng truy tố các bị can và chuyển hồ sơ sang tòa.

Khi hồ sơ còn ở VKSND huyện Phụng Hiệp thì cơ quan này cho ba bị can Lý Hoàng Linh, Trần Tuấn Tú và Lê Nguyễn Hoài Bảo tại ngoại vì “trong quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, có lý lịch rõ ràng, gia đình có đơn bảo lĩnh”. Tuy nhiên, lý do “bị can thành khẩn khai báo” lại trái ngược với kết luận điều tra. Tiếp đến, khi hồ sơ chuyển sang TAND huyện Phụng Hiệp, nơi đây tiếp tục cho hai bị can tại ngoại, trong khi nửa tháng trước tòa có lệnh tiếp tục tạm giam họ.

Theo ông Thắng, qua kiểm tra, TAND huyện Phụng Hiệp cho hai bị can tại ngoại là đúng quy định. Nhưng đây là vụ án điểm, phức tạp, mới triệt phá lại cho tại ngoại tạo dư luận không hay. TAND tỉnh đã cho rút kinh nghiệm đối với trường hợp này và đang hoàn tất báo cáo gửi TAND Tối cao.

