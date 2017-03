Toàn quốc mưa, giông đề phòng tố lốc

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết , hôm nay (2/9), các địa phương miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa, giông rải rác trong ngày và tập trung nhiều về đêm hoặc sáng sớm; vùng núi đề phòng có tố, lốc hoặc gió giật mạnh.



Khu vực các tỉnh miền Trung do chịu ảnh hưởng trực tiếp của rãnh áp thấp có trục đi phía bắc của ven biển Trung Bộ nên có mưa, giông kèm gió giật mạnh.



Nam Bộ cũng kết thúc đợt khô hạn bước vào đợt mưa, thời tiết chuyển mát.



Cũng theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của vùng áp thấp vùng biển ngoài khơi bắc và trung Trung Bộ nên ở các vùng biển này (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động và có mưa rào và giông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy.



Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 2/9 như sau:



Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.



Phía đông Bắc bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có giông ở các tỉnh ven biển đông bắc và Nam đồng bằng, đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.



Khu vực Hà Nội, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 29 - 32 độ.



Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có nơi mưa to và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ,



Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.



Tây Nguyên, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 26 - 29 độ.



Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.





Theo Phạm Thanh (DT)