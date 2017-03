Toàn quốc mưa giông dịp khai giảng năm học mới

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc, ở miền Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50 – 100mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Mường Tè (Lai Châu) 110mm; Cẩm Ân (Yên Bái) 123mm; Võ Nhai (Thái Nguyên) 135mm, Quảng Cư (Vĩnh Phúc) 118mm.

Theo cơ quan khí tượng, trong đêm nay và ngày mai (5/9) ở Bắc Bộ và các tỉnh bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 1 - 2 ngày tới. Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy nhiều khả năng trong ngày khai giảng năm học mới (5/9) tại hầu khắp các địa phương miền Bắc và miền Trung sẽ diễn ra mưa vừa đến mưa to. Tại các địa phương miền Trung và Nam Bộ cũng diễn ra mưa rào và giông rải rác trong những ngày tới. Theo Phạm Thanh (Dân trí)