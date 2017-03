Tội phạm có tổ chức và ma túy gia tăng

Theo Đại tá Minh, có băng nhóm chuyên tổ chức cướp giật ở các quận Tân Bình, Tân Phú, quận 12 và huyện Hóc Môn. Đối tượng cướp xe ở Hóc Môn chạy về An Giang bị Công an An Giang chặn lại bắt xe thì bỏ xe quay lại TP.HCM cướp tiếp. Có đối tượng cướp xe bị Công an quận 12 chặn xe kiểm tra thì viện cớ bỏ quên giấy tờ ở nhà xin về lấy rồi bỏ trốn. Sau đó, đối tượng này lại cướp xe tiếp mới bị bắt.

Về tình hình ma túy, riêng trong tháng qua, CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ hơn 1,5 kg ma túy tổng hợp. Cạnh đó, Công an TP.HCM lưu ý tình trạng các khách sạn, điểm thuê trọ buông lỏng quản lý đối với khách là người gốc Phi dẫn đến nhiều người sang Việt Nam phạm tội.

L.NGUYỄN