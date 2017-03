“Tôi từng nghe cháu kể bị cô đánh…”

Liên quan đến vụ bốn đứa trẻ bỏ trốn khỏi nhà mở như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trong ngày 12-11, các điều tra viên Công an TP Biên Hòa, (tỉnh Đồng Nai) đã tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Văn Bé Hai và Diệp Hiếu Trung. Tiến sĩ tâm lý học Thạch Ngọc Yến (chuyên viên thuộc phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM) được chỉ định hỗ trợ tâm lý cho bốn đứa trẻ.

Sốt ruột chờ làm sáng tỏ

Được biết, trong buổi làm việc có nhiều nội dung nhằm làm rõ có hay không việc bốn đứa trẻ kể bị bà Lan, ông Thanh đánh đập. Trong đó, Bé Hai có vẽ lại hình ảnh mô tả cảnh mà em cho rằng Trung bị bà Lan nhấn đầu vào lu nước.

Theo ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM), ngày 12-11, phòng đã có văn bản gửi đến UBND quận 5, TP.HCM đề nghị Công an quận 5 vào cuộc phối hợp với Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ và xử lý vụ việc. Nói về vấn đề này, ông Giang cho biết: “Vì Công an quận 5 là đơn vị tiếp nhận và lập hồ sơ ban đầu về tình trạng thương tích của bốn cháu bé”.

Bà Diệu (bà ngoại của hai em Khoa và Trung) đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM thăm cháu. Ảnh: DUY ANH

Bà Huỳnh Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Ngay sau khi báo chí đăng tải vụ việc, chúng tôi rất sốt ruột. UBND tỉnh đã có công văn gửi cơ quan công an yêu cầu phối hợp vào cuộc nhanh chóng điều tra làm rõ thông tin về bốn cháu bé”.

Người nhà nói “bị đánh” nhưng sau đó lại nói khác (?)

Trưa 12-11, bà Trần Thị Diệu và ông Trần Thế Hùng là bà ngoại và cậu của hai em Diệp Hiếu Trung và Diệp Tuấn Khoa đã đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM để thăm cháu. Theo lời kể của bà Diệu, do hoàn cảnh, mẹ ruột hai cháu không có khả năng chăm sóc con nên bà Diệu đã đem hai cháu về TP Biên Hòa nuôi dưỡng. Sau đó, bà Diệu gửi hai đứa cháu của mình vào nhà mở tỉnh Đồng Nai với hy vọng những đứa trẻ này có điều kiện sống tốt hơn và được đi học.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Diệu cho biết từng nghe cháu Khoa kể bị cô Lan đánh. Có lúc Khoa về nhà ngoại trong tình trạng mặt mũi bầm tím. Do đó cứ mỗi lần được về thăm bà là Trung, Khoa ở lì, không chịu quay lại nhà mở. Khoa, Trung năn nỉ bà Diệu: “Con ở nhà ăn cơm nước tương với ngoại cũng được chứ con không quay lại đó đâu”.

Dẫu đau lòng nhưng vì khó khăn nên bà Diệu đành dắt hai cháu quay lại nhà mở. Khi phóng viên hỏi Khoa có muốn về nhà ở với bà ngoại không thì Khoa hồn nhiên trả lời: “Con không muốn về đó đâu, vì về nhà, bà ngoại đem vô nhà mở gặp cô Lan”.

Tuy nhiên, ngay trong chiều 12-11, sau khi rời trung tâm về nhà, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Diệu lại nói khác: “Cô Lan nuôi dạy các cháu ở nhà mở cũng được, cũng béo tốt”.

DUY ANH