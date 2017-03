Tóm đại gia, hóa ra đạo chích

Đây là đối tượng lẩn trốn lệnh truy nã hơn 14 năm qua vừa bị bắt giữ tại TP.HCM.

Giữa năm 1998, Tường cầm đầu nhóm thanh niên liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện miền núi Sông Hinh. Băng nhóm này sau đó bị triệt phá, riêng kẻ cầm đầu bỏ trốn. Phòng PC52 cử trinh sát đến nhiều nơi để xác minh nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Tường cắt đứt liên lạc với bạn bè, người thân. Không ai rõ tung tích của kẻ đang bị truy nã.

Sau hơn 14 năm lẩn trốn, Nguyễn Vĩnh Tường đã bị bắt. (Ảnh do công an cung cấp)

Đầu năm 2012, các trinh sát nhận được tin Công an xã Sông Xoài, huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa làm thủ tục cắt khẩu cho Nguyễn Vĩnh Tường chuyển đến phường 8, quận Gò Vấp (TP.HCM). Tuy nhiên, việc chuyển khẩu này chỉ tồn tại trên giấy tờ vì thực tế Tường không ở tại địa phương. Phòng PC52 cử trinh sát vào TP.HCM lần theo manh mối này. Tường bị phát hiện đang làm giám đốc Công ty TNHH Giai Điệu (đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận), thường ngày đi lại bằng ô tô Toyota Camry, có lái xe kiêm vệ sĩ đưa đón. Ngoài ra, Tường còn làm chủ hai nhà hàng lớn khác và đồng sở hữu một salon ô tô.

Sau khi nắm chắc đường đi nước bước của Tường, Đại úy Đỗ Minh Dương và Trung úy Nguyễn Xuân Hoàng, cán bộ Phòng PC52, đến nhà hàng của Tường. Một trinh sát giả vờ là khách say, tiến đến chặn đầu xe để một trinh sát khác áp sát. Tuy nhiên, thấy có động, Tường liền lệnh bảo vệ đóng chặt cửa ra vào, còn mình nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa cố thủ. Được đưa về trụ sở công an, Tường đòi mời luật sư riêng, yêu cầu các trinh sát xuất trình giấy tờ, lý do bắt giữ người. Đến khi biết những người bắt mình đến từ Phú Yên, anh ta mới cúi đầu tra tay vào còng.

V.TƯỜNG - AX