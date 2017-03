Tóm gọn băng trộm xe máy

Bước đầu cơ quan điều tra đã thu hồi bảy xe máy các loại, chín khung xe và làm rõ chín vụ trộm xe trên địa bàn Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Trước đó đêm 15-7, cơ quan công an kiểm tra hành chính nhà ông Huỳnh Đình Nhựt (ngụ ấp Xẻo Nhàu, Hưng Thành, Vĩnh Lợi) phát hiện một xe Wave không có giấy đăng ký xe. Tiếp tục kiểm tra nhà ông Phùng Đình Bính ngụ cùng ấp, công an cũng phát hiện một xe Wave bị đục số sườn, số máy. Qua xác minh đây là hai xe trộm cắp do Trần Hoàng Anh gửi tại đây…

Tại cơ quan công an, Anh khai xe do Nguyễn Văn Phúc và Hồ Văn Lâm (hiện đang bỏ trốn) lấy trộm rồi bán cho Anh. Sau khi mua xe, Anh đem đến tiệm sửa xe của Tiêu Ngoan Anh Rel đục số sườn, số máy, làm biển số giả để tiêu thụ.

Từ đây, công an bắt tiếp Rel (tự Ngân), thu giữ hai bộ đục số, nhiều xe máy không biển số hoặc số sườn, số khung bị đục sửa, cắt bỏ và bảy giấy đăng ký xe…

Cùng ngày, Dương Văn Út (ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) đã ra đầu thú và giao nộp một xe Wave do Út mua và thuê Rel làm biển số giả.

KIM PHƯỢNG