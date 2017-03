Tổng thư ký LHQ là ‘người của họ Phan’?

(PL)- Những dòng lưu bút để lại trong cuốn sổ nói rõ ông “Là một người của dòng họ Phan” (As one of Phan family - chữ Phan ghi bằng tiếng Hàn). Tuy nhiên trong suốt buổi tiếp xúc, ông lại không hề nhắc hoặc nhận mình là người họ Phan.

Thông tin dư luận chú ý: Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đến thăm nhà thờ họ Phan Huy ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội và viết lưu bút tại đây, nói ông là người của dòng họ Phan. Trong hai ngày 30 và 31-10, PV Pháp Luật TP.HCM đã đến nhà thờ họ Phan Huy ở Sài Sơn để tìm hiểu. Đến thăm sau bài phát biểu tại Quốc hội Tiếp PV, ông Phan Huy Thanh, trưởng chi hai dòng họ Phan Huy, thành viên đón tiếp ông Ban Ki-moon tại nhà thờ, cho biết chuyến thăm nhà thờ họ Phan Huy của ông Ban Ki-moon diễn ra vào lúc hơn 16 giờ ngày 23-5-2015. Theo ông Thanh, khoảng 10 ngày trước chuyến thăm nhà thờ, một phụ nữ nói là thư ký của LHQ đến liên hệ với ông Phan Huy Giám, thủ từ trông coi nhà thờ họ Phan Huy: “Người phụ nữ này đặt vấn đề sắp tới có một nhân vật cấp cao của LHQ muốn đến thăm nhà thờ họ Phan Huy. Đáp lại, ông Giám nói có đoàn đến thăm chúng tôi sẵn sàng chào đón. Nhưng khi hỏi nhân vật nào sẽ đến thì không nhận được câu trả lời” - ông Thanh nhớ lại. Những ngày sau, nhiều đoàn nhân viên an ninh lần lượt đến xem toàn thể khu nhà thờ, ngõ ngách ra vào rồi lên phương án đón tiếp và bảo vệ: “Gia đình có gặng hỏi các đoàn nhân viên an ninh là ai đến, bao nhiêu người, cần hỏi thông tin gì để gia đình chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo. Tuy nhiên, họ cũng chỉ biết có một phái đoàn cấp cao của LHQ, còn ai thì họ không nắm vì họ chỉ nhận được lệnh bảo vệ...” - ông Thanh kể. Theo ông Thanh, nhận được thông tin trên ông đã báo cho trưởng họ là ông Phan Huy Huân. Bác trưởng họ đã lấy số điện thoại mà cô thư ký để lại ở nhà ông Phan Huy Giám và gọi cho cô thư ký để hỏi lãnh đạo cấp cao là ai: “Chập tối 22-5, sau khi bác trưởng họ gọi cho cô thư ký, trong họ mới biết người đến thăm là Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon” - ông Thanh nói. Tổng Thư ký Ban Ki-Moon thắp nhang bàn thờ tổ. Tổng Thư ký Ban Ki-Moon ghi lưu bút. Tổng Thư ký và phu nhân chụp ảnh lưu niệm với dòng họ. Ngay sáng hôm sau, các nhân viên an ninh đã yêu cầu gia đình lên danh sách những người được tiếp đón. Khoảng 14 giờ chiều 23-5, các thành viên trong họ có mặt ở nhà thờ, lúc đó nhân viên an ninh của xã, huyện và thành phố đã bảo vệ vòng trong, vòng ngoài. “Theo thông báo ban đầu của cô thư ký thì ông Ban Ki-moon sẽ đến nhà thờ lúc 15 giờ. Tuy nhiên, ngày hôm đó do có bài phát biểu trước Quốc hội nên giờ thăm lui lại. Đến khoảng 16 giờ thì có khoảng ba, bốn chiếc xe, trong đó có xe chở Tổng Thư ký Ban Ki-moon đến” - ông Thanh tường thuật và cho biết đoàn có khoảng 10 người, trong đó có một phiên dịch. “Sau khi bắt tay hỏi thăm mọi người, ông Ban Ki-moon vào trong nhà thờ làm lễ thắp hương, tham quan nhà thờ, sau đó ông ra bàn viết lưu bút. Trong khi viết, tổng thư ký có hỏi trong từ “Phan Huy Chú” thì chữ “Chú” viết theo kiểu nào. Lúc đó bác trưởng họ mang cuốn gia phả ra, chỉ chữ “Chú”, sau đó ông Ban Ki-moon viết lại” - vừa nói ông Thanh vừa cầm bức ảnh bút tích của ông Ban Ki-moon chỉ cho PV: “Đây là lần đầu tiên ông Ban Ki-moon đến thăm nhà thờ dòng họ. Chúng tôi được nghe kể lại là trong chuyến thăm đến Việt Nam ông có mong muốn về thăm quê tổ vì ông là con cháu cụ Phan Huy Chú”. Theo ông Thanh, đoàn đến thăm với mục đích cá nhân trong quá trình ông đến thăm và làm lễ tại nhà thờ dòng họ Phan Huy, ông Ban Ki-moon không nhắc tới việc ông nhận mình thuộc dòng dõi của dòng họ Phan Huy mà chỉ để lại dòng lưu bút. “Ông Ban Ki-moon tới thăm nhà thờ họ chúng tôi trong khoảng 30 phút rồi rời đi. Khi tiếp xúc, tôi thấy ông Ban Ki-moon khá thân thiện, cởi mở, ông bắt tay từng người trong dòng họ chúng tôi. Câu tiếng Việt duy nhất ông nói được với mọi người là từ “cám ơn”, còn lại tất cả phải có người phiên dịch, trong chuyến thăm ông cũng không nói gì nhiều” - ông Thanh kể. Cảm nhận đầu tiên trong ông Thanh về ngài tổng thư ký LHQ là một người rất thân thiện, dễ gần. “Khi tham quan xung quanh, thấy cháu bé nhà hàng xóm ngó qua tường theo dõi, ông Ban Ki-moon lại gần và đưa tay qua tường bồng cháu bé với cử chỉ rất âu yếm. Sau đó ông còn bồng thêm một cháu nữa cũng đứng gần đó”. Được biết quyển sổ có lưu bút của ông Ban Ki-moon hiện do ông Phan Huy Lịch lưu giữ. Bà Tâm, người sống cạnh nhà thờ họ Phan Huy, cho biết hôm đó có rất đông người trong ngõ vào nhà bà để nhìn sang bên nhà thờ theo dõi những hình ảnh của ông Ban Ki-moon. Theo bà Tâm thì bà cũng nghe nói đấy là ông Ban Ki-moon - Tổng Thư ký LHQ chứ cũng không biết mặt. Bà cho biết ông Ban Ki-moon đã với tay qua bức tường để bồng hai đứa trẻ, ông cũng vẫy tay chào mọi người đứng xem. Thông tin bí mật đến phút cuối Chiều 31-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Sài Sơn, xác nhận ngày 22-5 Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã về xã thăm nhà thờ họ Phan Huy ở xã Sài Sơn. “Trước đó ít hôm chúng tôi có nhận được kế hoạch của huyện Quốc Oai có một lãnh đạo cấp cao của LHQ tới thăm nhà thờ họ Phan Huy. Theo thông báo đó, chúng tôi triển khai lực lượng bảo vệ, đảm bảo an ninh và an toàn trật tự. Phải đến sát ngày chúng tôi mới biết người đến thăm là ông Ban Ki-moon” - ông Tâm nói. Ông Tâm cho biết ông không nắm được thông tin chi tiết về chuyến thăm vì ông đi với mục đích cá nhân. Chính quyền xã có cử công an xã phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự huyện Quốc Oai đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của ông Ban Ki-moon. Tương tự, Bí thư Đảng ủy xã Sài Sơn Nguyễn Đình Thụy cho biết chúng tôi nhận được thông tin cấp trên là có ông Ban Ki-moon - Tổng Thư ký LHQ có chuyến thăm nhà thờ họ Phan Huy. “Chúng tôi đã triển khai lực lượng cùng Công an TP Hà Nội bảo vệ, còn nội dung cuộc gặp như thế nào chúng tôi không được rõ vì không được tham dự”. “Sẽ cố gắng làm theo những lời dạy của tổ tiên” Bút tích của ông Ban Ki-moon đã được người trong dòng họ dịch ra với nội dung: “Tôi rất xúc động khi đến thăm và tỏ lòng thành kính sâu sắc trước ngôi nhà thờ Phan Huy Chú và các thành viên khác của dòng họ Phan. Cám ơn dòng họ đã giữ gìn và bảo quản ngôi nhà thờ này. Là một người của dòng họ Phan, giờ đây giữ chức tổng thư ký của LHQ, tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm theo những lời dạy của tổ tiên”. HUY HÀ - VIẾT LONG