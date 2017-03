Tông vào trụ điện, hai sinh viên tử vong

Trước đó, đêm 8-10, anh Nguyễn Duy Anh và một người bạn (chưa rõ danh tính), cùng là sinh viên năm thứ hai một trường công nghệ thông tin tại TP.HCM, chở nhau trên xe máy biển số 48F3-2315.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.LÊ

Khi đến khu vực Cầu Trắng, phường An Thạnh (thị xã Thuận An) do gặp khúc cua gấp lại chạy với tốc độ nhanh nên xe đã lao vào trụ điện ven đường làm Duy Anh và bạn chết tại chỗ, chiếc xe máy bị vỡ vụn hư hỏng hoàn toàn.

ĐĂNG LÊ