Tông xe dây chuyền, ba người bị thương nặng

Xe tải mang biển số 30H-2761 do Phạm Văn Phấn (ngụ Nam Định) điều khiển bị mất tay lái tông vào xe kéo container mang biển số 79H-6643 do Đặng Danh Duẩn (ngụ Khánh Hòa) lái theo chiều ngược lại. Sau khi bị tông, xe container mất đà tông vào xe tải mang biển số 85T-0899 do Lê Văn Mai (ngụ Ninh Thuận) điều khiển chạy ngược chiều.

Ba xe đều bị hư hỏng nặng. Hai lái xe Phạm Văn Phấn và Đặng Danh Duẩn cùng một trẻ em đi cùng bị thương nặng. Thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe Phạm Văn Phấn ngủ gục. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.

M.TRÂN