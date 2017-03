Tông xe, hai người chết, 18 người bị thương nặng

Xe khách đâm thẳng vô xe đầu kéo

Theo các nhân chứng, khi xe đầu kéo 38H-5473 kéo theo rơmoóc đang lùi xe quay đầu ngang mặt quốc lộ để xuống xi măng thì xe khách 38H-9959 chở hơn 30 hành khách chạy từ Hà Nội về Hà Tĩnh đã đâm thẳng vào rơmoóc. Cú đâm mạnh khiến phụ xe Trịnh Quang và hành khách Bùi Hiền chết tại chỗ. 18 hành khách quê Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội và Lào Cai đi trên xe khách bị thương nặng. Năm người khác bị xây xát. Chiếc xe khách nát bét phần đầu, hơn một tấn xi măng trên rơmoóc đổ xuống mặt quốc lộ 1A làm nhiều hành khách hoảng loạn và ngất xỉu vì hít phải bụi xi măng.

Ngay sau vụ tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Can Lộc huy động lực lượng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ tài sản và phân luồng giao thông… Vụ tai nạn làm ách tắc quốc lộ 1A hơn 1 tiếng đồng hồ.

Xe trục trặc vẫn chạy

Theo các hành khách thoát chết, xe khách xuất phát từ Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) lúc 22 giờ đêm 4-7, khi xe chạy đến Thanh Hóa thì bắt đầu hỏng điều hòa. Sau đó, trên đường đi không nghe tiếng còi xe khách mà phụ xe đứng bên cửa đưa tay lên ra hiệu và miệng hô “tránh” mỗi khi vượt xe máy và các xe khác.

Đầu xe khách giường nằm 38H-9959 nát bét sau khi đâm vào rơmoóc xe đầu kéo. Ảnh: ANH NGUYỄN

Chị Lê Thị Hoài Thu (quê Nghệ An) và anh Nguyễn Xuân Việt (quê Hà Tĩnh) cho biết: “Trong quá trình chạy dọc đường, xe chạy không thấy còi báo hiệu, phụ xe thì đứng bên cửa trước thò đầu ra hô “tránh”. Khi xe khách chạy đến địa phận thị xã Hồng Lĩnh thì dừng lại khoảng 20 phút để sửa chữa và có hai hành khách xuống xe. Sau khi sửa xong, xe chạy đến thị trấn Nghèn thì bị tai nạn”.

Nhiều người chấn thương quá nặng

Ông Nguyễn Tuấn, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Trong số 15 hành khách bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu có một hành khách bị chấn thương sọ não và một số người bị chấn thương quá nặng đã được chuyển ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu. Chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng y, bác sĩ và thuốc men để điều trị cho các nạn nhân”.

Đại tá Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Cho đến chiều 5-7, trong số 18 người bị thương có sáu người đang trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển tuyến ra Hà Nội cấp cứu. Hiện hai chiếc xe đã được đưa về Công an huyện Can Lộc để tiếp tục điều tra”.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã đến tận BV huyện Can Lộc và BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân. Theo đó, mức hỗ trợ gia đình có người chết là 1 triệu đồng và 500.000 đồng cho người bị thương.

ĐẮC LAM - ANH NGUYỄN