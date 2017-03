TP. HCM: Tết an lành, người dân phấn khởi

Du khách đổ xô về Vũng Tàu tắm biển trong dịp tết. Ảnh: HÀ THÁI Từ ngày 30 đến mùng năm tết, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 98 người bị TNGT phải nhập viện, trong đó bốn người chết. Trong những ngày tết, nhiều người không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đặc biệt, có 125 người uống rượu bia rồi gây gổ đánh nhau phải nhập viện. NGỌK LINH BV Đa khoa Quảng Ngãi đã tiếp nhận cấp cứu gần 400 ca TNGT từ ngày 30 đến mùng năm tết. Trong đó có 30 ca chấn thương sọ não. Hầu hết các vụ TNGT đều từ nguyên nhân người điều khiển phương tiện uống rượu bia, chở quá số người quy định và chạy quá tốc độ. L.NGỮ Bác sĩ Bùi Trần Ngọc, Giám đốc BV Đa khoa Phú Yên, cho biết trong những ngày tết Canh Dần, bệnh viện cấp cứu 293 trường hợp do TNGT, tăng 30% so với tết Kỷ Sửu. Trong đó, bốn người chết tại bệnh viện. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 60 ca do TNGT, phần lớn do uống rượu bia. T.VIỆT Theo báo cáo của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ ngày 13 đến 18-2, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bảy vụ TNGT làm tám người chết. Ngoài ra, còn xảy ra bốn vụ phạm pháp hình sự (trong đó, một vụ giết người ở Xuyên Mộc) và bốn vụ cháy nhỏ. Theo Ban Quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, từ mùng một đến mùng năm tết, có khoảng 200.000 lượt khách đến Vũng Tàu tắm biển, nghỉ dưỡng, tăng 30%-40% so với năm ngoái. Đặc biệt, sáng mùng bốn tết, khách đã “lấp đầy” các khu du lịch, bãi tắm đến độ một số bãi tắm phải từ chối khách. Các khách sạn tư nhân, nhà nghỉ thừa cơ tăng giá phòng gấp hai, ba lần so với ngày thường. H.THÁI