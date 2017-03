TP.HCM: 45 ngày, phá gần 120 nhóm tội phạm

“Các lực lượng công an không phải chỉ giải quyết tội phạm trước mắt vào dịp trước và sau tết mà phải đấu tranh lâu dài cho đến khi đẩy lùi tội phạm, khiến chúng phải sợ khi đến TP.HCM. Phải đấu tranh cho đến khi người dân thấy chấp nhận được sự bình yên ở TP, tính mạng an toàn, đi lại được đảm bảo, điện thoại, dây chuyền không bị cướp giật…” - Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định như trên trong buổi làm việc với Công an TP.HCM về kết quả cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP, chiều 1-2. Theo ông, cần duy trì sự có mặt của lực lượng công an ở các tuyến, địa bàn trọng điểm vào mọi thời điểm. Đặc biệt chú ý khu vực ngoại thành tập trung nhiều khu công nghiệp, công nhân đi làm nhiều.

Theo Đại tá Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, qua 45 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (15-11-2012 đến 30-1-2013), có 829 vụ phạm pháp hình sự xảy ra (giảm gần 10% so với thời gian liền kề). Các lực lượng đã phá 18 chuyên án, triệt phá gần 120 nhóm, bắt 229 vụ mua bán, tàng trữ ma túy, 155 vụ án kinh tế… Về trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện, xử lý gần 85.000 trường hợp vi phạm, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm, không có nạn ùn tắc nghiêm trọng trên 30 phút, nạn tụ tập đua xe, gây rối không xảy ra…

Trung tướng Phạm Quý Ngọ thăm hỏi, động viên các chiến sĩ tại vòng xoay An Lạc (Bình Tân).

Đại tá Ngô Minh Châu cho biết có được kết quả trên là nhờ sự phối hợp đồng bộ nhiều lực lượng và đánh giá cao lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) được bổ sung gồm 34 tổ thuộc Trung đoàn CSCĐ và 600 quân của Bộ Tư lệnh CSCĐ (K20) đã giúp sức cho Công an TP ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm. Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành - Giám đốc Công an TP.HCM nhận định: “Mặc dù buổi tối ra quân tuần tra cả đêm nhưng buổi sáng CSCĐ vẫn phải tập luyện cực khổ, phải tính toán bổ sung lực lượng làm sao để bảo đảm duy trì sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ…”.

“Nếu cần, Bộ Công an sẽ xem xét bổ sung, tăng cường thêm vài trăm chiến sĩ CSCĐ nữa cho TP.HCM để bảo đảm sức chiến đấu và sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ” - Trung tướng Phạm Quý Ngọ nói.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, nhận định chính sự phối hợp, đồng bộ giữa các lực lượng công an kể cả các cấp cơ sở ở TP nên những ngày qua ít xảy ra những vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức cũng chựng lại không còn manh động, táo tợn như trước. “Tình hình tội phạm có thể giảm ít nhưng tính bạo lực, nguy hiểm của tội phạm đã được ngăn chặn. Thời gian tới, Công an TP cần đánh dồi, đánh bồi mạnh vào tội phạm cho đến khi tội phạm giảm hẳn…” - Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành cũng tặng quà tết cho hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của K20. Trung tướng Phạm Quý Ngọ cùng đoàn đi kiểm tra, thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ tại các “chốt” vòng xoay An Lạc (Bình Tân) và ngã tư An Sương (quận 12).

600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ (K20) tuần tra kiểm soát, trên 11 tuyến trọng điểm, tuyến giáp ranh thuộc các quận, huyện 9, 12, Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân (từ ngày 20-1-2013) trên các tuyến quốc lộ 1A9 (từ cầu Đồng Nai đến ngã tư Ga), tuyến quốc lộ 1K (từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu Hóa An) và một số tuyến đường (Quách Điêu, Nguyễn Văn Bứa, ngã tư An Sương). CSCĐ (K20) đã tổ chức gần 5.000 lượt tuần tra trên 11 tuyến, phát hiện, xử lý 27 vụ việc (nghi vấn phạm tội, gây rối, tàng trữ hung khí… CSCĐ phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự, CSGT, cảnh sát 113 phát hiện 246 vụ, việc vi phạm về an ninh trật tự, tạm giữ 224 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn phạm tội, tàng trữ vũ khí, hung khí, lập biên bản hơn 55.000 trường hợp vi phạm luật giao thông…

TRUNG DUNG - ÁI NHÂN