TP.HCM: 6 tháng, hơn 55.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp

Theo cơ quan này, từ đầu năm đến nay có trên 55.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2011.



Nguyên do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản và nhiều lao động bị mất việc làm. Hiện TP có trên 1,5 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp với số thu trên 610 tỉ đồng.



Cũng theo báo cáo của Sở Lao động - thương binh và xã hội TP, so với cùng kỳ 2011, người đăng ký thất nghiệp tăng 45%. Dự báo trong năm 2012, lượng người đăng ký thất nghiệp tăng 10-15% so với năm ngoái (106.000 người).



Theo TR.CƯỜNG (TTO)