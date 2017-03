TP.HCM: 98 vụ phạm pháp hình sự trong dịp tết Quý Tỵ

Ngoài ra, lực lượng công an đã bắt nóng 17 vụ cướp giật tài sản trên đường phố.

Về tệ nạn cờ bạc dịp tết ở các nơi công cộng như lề đường, công viên… đã được hạn chế đáng kể. Nguyên nhân do Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt công an các quận, huyện, phường, xã phải kiên quyết tuần tra, kiểm soát địa bàn; nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng cờ bạc thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Tin từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết trong dịp tết Nguyên đán, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông (TNGT), không có vụ nào đặc biệt nghiêm trọng; trong đó có 10 vụ do người dân say rượu điều khiển phương tiện tự gây tai nạn. Cũng trong thời gian này, CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm với 450 trường hợp, tạm giữ 20 xe mô tô với các lỗi vi phạm chủ yếu như vi phạm nồng độ cồn, đi ngược chiều, lưu thông vào đường cấm, chạy quá tốc độ… Ngoài ra, trong các ngày tết không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

H.TUYẾT