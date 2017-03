TP.HCM: Ba vụ tai nạn trong một ngày

Nguyên nhân do xe ô tô 56N-5610 do Hoàng Đình Thi (ngụ quận Tân Bình) điều khiển với tốc độ khá nhanh đã tông mạnh vào đuôi xe taxi 51A-140.74 do anh Lực Chí Hào đang dừng đợi đèn xanh. Lực tông mạnh khiến xe anh Hào húc tiếp vào một xe ô tô phía trước. Cùng thời gian trên, hai xe ô tô khác húc mạnh vào đuôi xe anh Thi từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa năm xe ô tô. Ảnh: D.THANH

Trưa cùng ngày, trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM), xe buýt 53N-7168 do Đoàn Văn Rệt điều khiển đã tông và kéo lê xe máy do ông Bùi Quý Thọ điều khiển chạy cùng chiều. Ông Thọ bị bất tỉnh tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng cùng ngày, trên đại lộ Nguyễn Văn Linh đoạn qua xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM), một xe ô tô Ford bị nổ bánh lao thẳng xuống mương ven đường rồi lật ngửa. Người điều khiển xe là Nguyễn Ngọc Thành (quê Tiền Giang) và một người khác chỉ bị thương nhẹ.

D.THANH