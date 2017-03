TP.HCM: Bác sĩ TQ chữa bệnh chui, leo trần nhà trốn thanh tra

Ngày 29/8, Thanh tra Sở Y tế TP HCM phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an và Cơ quan an ninh PA 83 đã phát hiện nhiều sai phạm tại Phòng khám đa khoa Apollo (số 228 – 228A Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM) do bác sĩ Vũ Thanh Tùng, chuyên khoa nội đứng tên chuyên môn.







Có 11 nhân sự người Trung Quốc bị phát hiện đang hoạt động tại phòng khám này. Đặc biệt những người này cố gắng chạy trốn bằng các đường bí mật.Lực lượng thanh tra đã thuyết phục một người chui lên trần la phông nhà vệ sinh tầng 1 ra xử lý.Không chỉ thế, thanh tra còn phát hiện thêm 7 người Trung Quốc trốn trong một căn phòng khóa trái cửa phía thang máy trên sân thượng…Phòng khám này do Sở Y tế thành phố cấp phép hoạt động nhưng lại không đăng ký có người nước ngoài hành nghề. Do đó, việc người nước ngoài thực hiện khám, chữa bệnh tại phòng khám này là sai quy định.Bên cạnh đó, phòng khám còn sai phạm vì tổ chức khám chữa bệnh quá chức năng cho phép.Sở Y tế sẽ có buổi làm việc với chủ đầu tư và người đứng tên chuyên môn của phòng khám này về các sai phạm bị phát hiện, yêu cầu chủ cở sở trình giấy phép liên quan đến từng nhân sự và từng kỹ thuật cụ thể để xem xét mức độ vi phạm và có hướng xử lý.Phòng khám đã bị lập biên bản, niêm phong tạm giữ 9 thùng thuốc, trong đó có nhiều loại thuốc mang nhãn hiện Trung Quốc để kiểm tra.Trước đó, ngày 28/5, Sở Y tế đã phát hiện phòng khám Apollo quảng cáo sai phạm nhiều chuyên môn nằm ngoài giấy phép đăng ký hoạt động với các kỹ thuật như: vá màng trinh, điều trị nam khoa, sản phụ khoa, chữa vô sinh, di tinh, mộng tinh, yếu sinh lý…, ( đây là hoạt động quá chức năng) và có dấu hiệu người nước ngoài hành nghề trái phép tại đây.Sở đã xử phạt các hành vi gồm: quảng cáo không đúng quy định, khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn, không lập đầy đủ hồ sơ bệnh án, chưa niêm yết giá…với số tiền 44,5 triệu đồng, yêu cầu phòng khám khắc phục sai phạm.Các bệnh nhân đang khám và điều trị tại phòng khám này cho biết được bác sĩ người Trung Quốc trực tiếp điều trị và chi phí điều trị mỗi người lên đến hàng chục triệu đồng.Theo các bệnh nhân họ biết đến phòng khám Apollo qua một các tờ quảng cáo. Khi đến phòng khám họ được bác sĩ người Trung Quốc trực tiếp khám bệnh thông qua một thông dịch viên.