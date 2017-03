TP.HCM, Cần Thơ, Long An: Mưa lớn gây ngập nặng

Mực nước dâng cao khiến hàng trăm phương tiện di chuyển chết máy. Nhiều xe phải dẫn bộ, đưa vào tiệm sửa xe ven đường lau chùi bugi với giá từ 5.000 đến 10.000 đồng/xe. Một số nền nhà thấp hơn so với mặt đường làm nước mưa tràn vào bên trong. Người dân phải lấy thau, chậu thay phiên nhau tát nước, đưa hàng hóa lên cao tránh hư hỏng. Đến 16 giờ 40, giao thông trên đường Âu Cơ vẫn rơi vào hỗn loạn. Theo người dân địa phương, dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm thi công chậm trễ đã làm ảnh hưởng đến việc thoát nước trên đường Âu Cơ.

Sau trận mưa trưa 1-5, đường Âu Cơ (TP.HCM) ngập nặng, nhiều xe cộ di chuyển khó khăn. Ảnh: X.NGỌC

Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ (từ 14 giờ đến 16 giờ) chiều 1-5 khiến hàng loạt đường phố chính ở quận Ninh Kiều - trung tâm TP Cần Thơ bị ngập 20-30 cm. Những tuyến đường bị ngập nặng là đường Ba Mươi Tháng Tư, Trần Văn Hoài, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, đại lộ Hòa Bình... TP Cần Thơ hiện đã có quy hoạch chống ngập nhưng dự án vẫn đang chờ tìm nguồn kinh phí.

Cùng ngày, mưa lớn kèm theo giông gió giật mạnh, kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ gây ngập sâu nhiều tuyến đường, hẻm ở TP Tân An (Long An). Trên quốc lộ 1A, đoạn qua TP Tân An nước ngập tràn ra gần giữa lộ, ngay thời điểm dòng người sau kỳ nghỉ lễ ùn ùn đổ về TP.HCM gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Mưa giông cũng làm ngã đổ nhiều cây xanh, cột điện ở đường Sương Nguyệt Ánh, phường 2, TP Tân An làm hàng trăm hộ bị mất điện, đến 19 giờ mới có điện lại.

XUÂN NGỌC – GIA TUỆ - TƯỜNG VÂN