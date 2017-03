TP.HCM đề xuất tiếp về ‘khu nhạy cảm’

Bỏ nghề khi không còn... sức khỏe Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm thừa nhận là hiện nay phần nhiều những người từ bỏ nghề mại dâm không phải vì họ được “cảm hóa” mà họ bỏ nghề khi sức khỏe không còn. Người bán dâm cũng không mạnh dạn tiếp cận với các tổ chức, chính quyền địa phương để đề đạt nguyện vọng. Vấn đề tiếp cận vay vốn đối với những người bán dâm rất khó khăn vì vướng vấn đề thủ tục như bảo lãnh, thế chấp, độ tin cậy... Vì vậy, Thủ tướng đã ra Quyết định 29/2014 như một cú hích cho người bán dâm vay vốn chuyển đổi nghề nhưng hơn một năm rồi rất ít người được vay. Để giải quyết những vấn đề trên, ông Đàm cho rằng sắp tới chúng ta cần tiếp tục tuyên truyền cho những người hành nghề mại dâm biết nếu cần vay vốn để bỏ nghề thì gặp ai. Chính quyền địa phương phải có người hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về mặt thủ tục để họ dễ dàng tiếp cận vay vốn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cần quan tâm, không được e ngại khi thấy họ bị bệnh hoặc khó khăn để từ chối cho vay... _____________________________________ 11.240 là số người bán dâm có hồ sơ quản lý trên cả nước, tuy nhiên thực tế còn cao hơn do đây là một hoạt động rất khó kiểm soát. Gần đây xuất hiện các hoạt động mại dâm mới như gái gọi, du lịch tình dục, người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, mại dâm qua Facebook... Tệ nạn mại dâm đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, như nguy cơ lây HIV/AIDS do quan hệ tình dục không an toàn (45% lây HIV qua đường tình dục), người hoạt động mại dâm thường bị bạo lực, chiếm đoạt tài sản, bóc lột tình dục, bị kỳ thị, khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Theo bà LÊ THỊ HÀ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống

tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH)