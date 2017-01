TP.HCM hơn 6,3 triệu người tham gia BHXH

Số người tham gia BHXH bắt buộc hơn hai triệu người, số người tham gia BHXH tự nguyện gần 7.000 người; người tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn hai triệu người; số người tham gia BHYT hơn 6,3 triệu người.

Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP.HCM thông tin như vậy về tình hình, kết quả thực hiện các chính sách bảo hiểm trong năm 2016, ngày 6-1.

Theo ông Sang, tính từ đầu năm 2016, đến nay toàn TP đã phát triển thêm 13.157 doanh nghiệp, tính chung cả năm có hơn một triệu lao động tăng mới, trong đó có hơn 75.900 người lao động tham gia BHXH.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc hơn hai triệu người, số người tham gia BHXH tự nguyện gần 7.000 người; người tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn hai triệu người; số người tham gia BHYT hơn 6,3 triệu người.

Ông Sang cho rằng, số người tham gia tự nguyện trong năm giảm là do hình thức này không đủ sức hấp dẫn người dân do phải chịu toàn bộ chi phí so với BHXH bắt buộc. Cùng đó, số cán bộ chuyên trách đã chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc theo luật. Ngoài ra, những người đủ điều kiện về tuổi đời đã đóng một lần cho những năm còn thiếu và đã hưởng chế độ hưu trí.

Ngược lại, BHYT lại có số người tham gia tăng đột biến, cụ thể trong năm tăng 661.700 người, trong đó BHYT hộ gia đình tăng hơn 300.000 người/năm. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, đạt độ bao phủ 78%/trên số dân TP (hơn 8,2 triệu người theo dữ liệu kê khai hộ gia đình).

Dự kiến, trong năm 2017, BHXH TP tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó đưa chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội TP bao phủ 80,7%/số dân.