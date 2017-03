TP.HCM: Hơn 78% người tái hòa nhập cộng đồng tiến bộ

Theo báo cáo, trong 33.563 đối tượng chấp hành xong án phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng có 26.314 người tiến bộ (chiếm 78,4%).

Báo cáo cũng cho biết qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an hơn 71.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan công an làm rõ gần 9.000 vụ việc, bắt giữ và xử lý hơn 14.000 đối tượng vi phạm, thu hồi tài sản trị giá gần 35 tỉ đồng...

N.NAM