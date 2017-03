TP.HCM: Kiểng lá, quả lạ đua sắc hoa vàng

Mai vàng thất mùa nhưng không tăng giá Do năm nay thời tiết thất thường, triều cường liên tục dâng cao cùng với trời nhiều sương muối nên mai vàng bị thất mùa, một số bị trổ trái vụ. Tuy nhiên, nhiều chủ vườn dự đoán giá không tăng hơn nhiều so với mọi năm. Chủ vườn mai Ba Luyến (Thủ Đức) cho biết trong vườn ông hiện có khoảng gần 400 gốc mai có búp khá đẹp. Đây đa phần là cây được trồng trong chậu, hứa hẹn sẽ trổ bông đúng dịp tết. Riêng mai ngoài vườn do bị ngập nước nên chết nhiều và trổ bông sớm, thiệt hại cả trăm triệu đồng không gì cứu vãn. Giá loại mai này chỉ từ 100.000, 200.000 đến dưới 1 triệu đồng. Dọc đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức) có khoảng hơn 20 điểm bán mai thường và bonsai với khá nhiều mức giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. *** Tiêu điểm Bộ sưu tập Kỳ hoa dị thảo Tại Bến Cát (Bình Dương), nghệ nhân Lê Bá Thuận đã cho ra mắt bộ sưu tập Kỳ hoa dị thảo bao gồm những loại cây giữ kỷ lục trong thế giới thực vật. Anh Thuận cho biết: “Trong bộ sưu tập có loại như sen vua là hoa súng khổng lồ vùng Amazon được nhập về Việt Nam. Cây này mới, lạ nên thu hút rất đông người xem. Tuy nhiên, sen vua chỉ thích hợp với những biệt thự có ao hồ rộng, hoặc các khu vui chơi giải trí, khu du lịch. Hoa sen vua to gấp cả chục lần so với bông hoa súng, đường kính lá rộng tới 4 m nên một người lớn có thể ngồi lên lá vô tư suốt cả ngày. Giá bán 9 triệu đồng/cây. Ngoài ra còn có các loại cây như chuối trăm nải, cây baobap châu Phi, hoa titan arum, nguyệt quế… mỗi cây có giá trên dưới 10 triệu đồng. Riêng cây nguyệt quế có giá tới 150 triệu đồng”. HÀN GIANG