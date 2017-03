TP.HCM: Làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà 3 tầng

Hiện trường vụ sập nhà 3 tầng. (Ảnh: Thế Vinh/TTXVN)

Thanh tra Sở Xây dựng thành phố cũng vào cuộc nhằm làm rõ sự cố này.



Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên nhân ban đầu có thể do nhà thầu làm không đúng thao tác kỹ thuật nâng nền.



Lẽ ra trước khi nâng nền, phía thi công phải cắt hết thép của các trụ cột ra khỏi móng rồi đưa vào các thiết bị kích. Các thiết bị kích sẽ tựa vào đà kiềng để chịu lực trong quá trình nâng.



Nguyên nhân ban đầu có thể do các thiết bị kích bị tuột hoặc xì dầu, cũng có thể do đà kiềng bị phá hỏng do không đủ lực chịu cả tòa nhà bên trên nên tòa nhà bị mất thăng bằng và đổ ra phía trước.



Về việc thi công nâng nền móng tòa nhà trên, ông Nguyễn Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú, quận 7 cho biết cách đây một tháng, chủ nhà có đến phường xin phép “miệng” (không có văn bản) về việc sửa chữa, gia cố nền móng nhà và đã được phường đồng ý theo đúng nguyên tắc.



Lý do chủ nhà đưa ra là quá trình thi công nâng cấp đường Nguyễn Văn Linh làm tòa nhà số 442 bị thấp hơn mặt đường một mét, khu vực này cũng hay ngập nước do mặt đường cao hơn nền nhà nên dẫn đến hiện tượng tòa nhà bị nghiêng lún.



Trong một vài lần, thanh tra xây dựng của phường có xuống hiện trường kiểm tra nhưng không phát hiện được việc chủ nhà tự ý thuê công nhân nâng nền móng tòa nhà nên không có biện pháp xử lý.



Qua vụ việc này cho thấy do tình trạng làm đường cao hơn so với nền nhà nên các nhà dân thường xuyên bị ngập nước trong mùa mưa dẫn đến hiện tượng nghiêng lún. Điều này khiến cho các chủ hộ tự phát sửa nhà, gia cố nền móng, nâng nền, nâng móng để chống ngập dẫn đến tình trạng “loạn” cốt nền xây dựng.



Trong nhiều trường hợp, các chủ nhà xây dựng, sửa chữa không phép, sai phép nên càng làm nhanh làm ẩu, thiếu an toàn khiến cho công trình rất dễ xảy ra sự cố.



Điển hình như tòa nhà bị sập trên, ban đầu chủ nhà xin sửa chữa, gia cố nền nhà, rồi tự ý cho nâng móng, vì nhà thầu thi công ẩu, không đảm bảo an toàn trong khi thanh tra xây dựng không phát hiện kịp thời nên đã xảy ra vụ đổ sập toàn bộ tòa nhà, gây sự cố đáng tiếc.



Hai nạn nhân bị chấn thương nặng trong vụ sập nhà là hai công nhân Võ Văn Hiền, 42 tuổi; Nguyễn Hữu Tường, 49 tuổi. Hiện hai người này đã qua cơn nguy kịch, phía Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú đã trích quỹ giúp mỗi người bị nạn một triệu đồng./.

Theo Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)