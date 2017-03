TPHCM lạnh trong dịp Tết Dương lịch

Do đó, ở Bắc Bộ sẽ có mưa vài nơi, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, gió trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6. Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ, từ ngày 30-12, gió mùa đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 8, cấp 9, các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại.



Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh trên nên thời điểm trước và sau Tết Dương lịch ở TPHCM nhiệt độ sẽ giảm từ 1°C - 2°C và có sương mù, đêm và sáng sẽ se lạnh. Tại một số tỉnh ven biển từ TPHCM đến ĐBSCL sẽ có mưa.





Theo Th.Đồng (NLĐ)