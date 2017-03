TP.HCM: Một người chơi đá gà trúng đạn hoa cải

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, tại xã Bình Hưng (Bình Chánh), trong khi chơi đá gà, Nguyễn Văn Mạnh xảy ra mâu thuẫn với một nhóm ở quận 10. Thái Phi Hùng (ngụ phường 14, quận 8) dàn xếp nên nhóm quận 10 chung cho Mạnh nửa tiền. Sau đó, Hùng tới nhà Mạnh để nói chuyện và xảy ra cự cãi với Luyện Danh Tâm (ngụ phường 1, quận 5). Tâm rút hai khẩu súng hoa cải bắn khiến Hùng bị thương phải đi cấp cứu.

Đến 18 giờ, lực lượng Công an xã Bình Hưng cùng Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Tâm. Khám xét nhà trọ của Tâm, công an thu hai khẩu súng bắn đạn hoa cải và một thanh kiếm Nhật. Hiện Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

H.TUYẾT