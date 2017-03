TP.HCM: Người dân cung cấp hơn 215.000 tin về tội phạm

Trong 10 năm qua, phạm nhân phạm pháp hình sự tại TP.HCM đã giảm hơn 44% so với trước. Quần chúng đã chủ động cung cấp cho công an hơn 215.000 nguồn tin giá trị, giúp bắt hơn 54.000 tội phạm. Công an đã triệt phá hơn 6.000 băng nhóm tội phạm hình sự, bắt hơn 18.000 tội phạm nguy hiểm...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu TP.HCM đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tập trung triệt xóa tận gốc các băng nhóm nguy hiểm. Dịp này, Bộ Công an và UBND TP đã trao 67 bằng khen cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

L.NGUYỄN