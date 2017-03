TP.HCM: Người nghiện lang thang giảm hẳn

Tại họp báo về kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2014 sáng 29-12, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết thành công lớn trong năm 2014 là Công an TP tham mưu cho UBND TP thuyết phục được Quốc hội ra nghị quyết cho TP.HCM chủ động tập trung người nghiện lang thang. Qua gần một tháng thực hiện, người nghiện được tập trung, tội phạm được kéo giảm, người dân TP rất ủng hộ.

Tập trung con nghiện, kéo giảm tội phạm

Về một số vụ án giết người, gây án man rợ gây bức xúc cho dư luận như vụ giết em dâu (tại quận 1) rồi phân xác, theo ông Phan Anh Minh đó là hệ quả của việc không xử lý người nghiện. Cả hung thủ và nạn nhân đều là con nghiện. Không loại trừ đối tượng đã đến mức loạn thần bởi lẽ việc phân xác vứt ra tại nơi công cộng không nhằm che giấu tội phạm, không logic với tâm lý tội phạm muốn che giấu hành vi phạm tội.

Vụ Trần Văn Điểm đâm chết người phát cơm từ thiện tại quận 6, rồi tiếp tục giết thêm ba người nữa trong quá trình lẩn trốn, tướng Phan Anh Minh nhận định tuy không phổ biến, điển hình nhưng thể hiện công tác truy nã kém, quản lý hành chính người hiện lỏng lẻo. Ngoài ra, một số vụ giết người man rợ gắn với người nghiện như vụ cháu giết bà nội, người đàn ông cắt cổ học sinh ở cổng trường.

Chánh Văn phòng Công an TP - Thượng tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết cụ thể, tính đến ngày 28-12, đã kiểm tra 4.626 đối tượng có biểu hiện nghi vấn dùng ma túy. Qua xét nghiệm có kết quả dương tính ma túy 2.571 đối tượng. Các địa phương đưa 1.453 người vào cơ sở xã hội. Tòa án có quyết định đưa 19 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Qua đó, số người nghiện lang thang ở nơi công cộng giảm hẳn, tội phạm hình sự trên địa bàn kéo giảm hơn 6% so với thời gian cùng kỳ. Ngoài ra, trật tự an toàn giao thông kéo giảm được TNGT cả về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Thiếu tướng Phan Anh Minh đang phát biểu tại buổi họp báo.





Hiện trường vụ giết em dâu, phân xác tại quận 1. Ảnh: XN

Nghiêm trị cảnh sát có hành vi sai phạm

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng thẳng thắn thừa nhận có một số ít chiến sĩ CSGT, CSCĐ được huy động làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự giao thông có nguy cơ vi phạm do vô ý hoặc tư lợi. Ví dụ như hành xử không rõ ràng, xử lý, phản ứng, sử dụng công cụ không chính xác vô tình gây ra tai nạn. Ông nhấn mạnh: “Không loại trừ tư lợi, tiêu cực khi mà tư lợi nó trở thành có tổ chức thì chắc chắn có câu kết với “cò”. Đã có những sai phạm đã đến mức phải dùng biện pháp đấu tranh, kỷ luật, thậm chí buộc tội”.

Cụ thể hành vi sai phạm của Phạm Sỹ Hoài Như - nguyên cán bộ CSGT - Công an quận Tân Bình nhờ đám côn đồ “dằn mặt” người vi phạm là phải xử lý. Thiếu tướng Minh cho rằng với kết quả xử lý trên đã chứng minh thực ra cá nhân đó là tội phạm, núp bóng trong lực lượng, làm xấu hình ảnh, uy tín của ngành. Ông khẳng định sau vụ việc đó, Công an TP đã thông báo đến tất cả đơn vị không chỉ với CSGT, nếu còn xảy ra các vụ việc tương tự sẽ kiên quyết xử lý.

Ngăn chặn lừa qua điện thoại

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết năm 2014 nở rộ án lừa đảo qua điện thoại với 200 người bị hại, thiệt hại 30 tỉ đồng. Công an TP đã tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo cho cảnh sát khu vực triển khai xuống tận từng hộ dân để cảnh giác, nhắn tin tới từng số thuê bao của người dân TP để cảnh báo.

Thượng tá Cao Xuân Lợi, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ, cho biết năm 2014, Công an TP.HCM đã khởi tố 29 vụ, bắt tạm giam 64 đối tượng lừa đảo. Cầm đầu là các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc câu kết với các đối tượng trong nước sử dụng thiết bị gọi qua Internet hiển thị giả các số điện thoại của cơ quan công an, VKS, ngân hàng… thông báo nợ cước điện thoại, hù dọa, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản để chiếm đoạt.