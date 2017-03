TP.HCM: Nhiều CSGT không mang bảng tên khi làm nhiệm vụ

Anh K. (tạm trú phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) cho biết xe tải nhẹ do tài xế điều khiển đi bỏ nước đá tại quận Tân Bình, bị hai CSGT thổi còi, kêu xuất trình rồi cầm luôn bằng lái, giấy tờ xe bỏ đi. Sau đó anh lên Công an quận Tân Bình tìm để đóng phạt thì được cán bộ Đội CSGT cho biết tại đây không có ai giữ giấy tờ, bằng lái của anh. Vì thế anh K. phải tốn tiền, tốn thời gian làm lại giấy tờ.

Một tài xế tên Dũng ở Tiền Giang nhờ PV tìm giấy tờ xe và bằng lái, anh cho biết khi anh đậu xe trên quốc lộ 1A (khu vực quận 12) thì bị hai CSGT kêu xuất trình giấy tờ rồi bỏ đi.

Hai CSGT không bảng tên trưa 20-5 trên xa lộ Hà Nội. Ảnh: VÕ BÁ

CSGT xử lý vi phạm trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: VÕ BÁ

CSGT Công an quận Thủ Đức không bảng tên xử lý vi phạm trên địa bàn quận. Ảnh: VÕ BÁ

Trưa 20-5, PV Pháp Luật TP.HCM chứng kiến hai CSGT đang xử lý người vi phạm giao thông trên xa lộ Hà Nội (gần ngã ba Cát Lái), cả hai đều không đeo bảng tên. Thấy PV, lập tức một CSGT bước qua dải phân cách không cho tác nghiệp. Mặc dù PV đã trình giấy giới thiệu của cơ quan và giải thích việc chụp ảnh chỉ để làm tư liệu báo chí bình thường nhưng viên CSGT này luôn áp sát và chặn ngay trước ống kính máy ảnh. Anh ta cho biết trong khi đang làm nhiệm vụ không muốn bị nhà báo chụp ảnh vì mất tự nhiên. Được biết, hai CSGT trên một người là Nguyễn Minh Sang và một người khác tên Tuấn, thuộc Đội CSGT Hàng Xanh.

Ngày 25-5, trao đổi qua điện thoại, Thượng tá Trần Thanh Trà, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, cho biết bảng tên cho chiến sĩ công an ở Bộ Công an cấp xuống. Hiện một số sĩ quan CSGT mới ra trường hoặc đang thực tập thì chưa đeo bảng tên. Những người này cao nhất chỉ đeo cấp hàm thượng sĩ.

VÕ BÁ